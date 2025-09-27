Koopmeiners scaricato e niente Roma: Allegri scippato dalla Juve

Il calciomercato invernale è lontano, ma i vertici delle varie big nostrane sono già a lavoro per assicurarsi i colpi migliori.

Il calciomercato estivo sembrerebbe aver soddisfatto solo in parte i desideri di tifosi e appassionati della varie big nostrane, i quali, nella gran parte dei casi, si sarebbero aspettati un inizio di campionato meno enigmatico. In tal senso basti prendere ad esempio la tanto chiacchierata e discussa Roma di Gian Piero Gasperini, su cui i tifosi giallorossi nutrivano diversi dubbi ai blocchi di partenza.

In questo momento, più che su Gasperini, diverse frange della tifoseria stanno riversando le proprie perplessità sul calciomercato estivo, durante cui diverse velleità del tecnico torinese non sarebbero state soddisfatte. Basti pensare a quanto sta avvenendo alle spalle di Ferguson (o Dovbyk), dove, eccezion fatta per l’inamovibile Soulé, non si è ancora ben capito chi dovrebbe stare dietro la punta sull’out di sinistra.

Difatti, tolto Stephan El Shaarawy, non vi sono attaccanti di piede destro. Non a caso la soluzione, in particolare dopo le convincenti prestazioni confezionate di recente, potrebbe divenire a sorpresa Lorenzo Pellegrini.

Ciò non toglie che Gasp aveva manifestato piuttosto chiaramente la necessità di un calciatore alla Sancho, ovvero un elemento in grado di fornire profondità e gamba per tutto lo svolgersi della partita. Secondo molti all’appello mancherebbe anche un centrocampista offensivo dotato di spiccate qualità tecniche. In merito a quest’ultima necessità sono emerse di recente delle novità che coinvolgono anche Juventus e Milan.

Sucic mania in Serie A: Koopmeiners trema

Il profilo che ha stregato le sopracitate big della Serie A risponde al nome di Luka Sucic, attuale gioiello in forze al Real Sociedad. Si… se avete pensato a quel Peter Sucic da poco approdato alla corte di Christian Chivu vi è effettivamente un legame, dato che i due sono cugini ed entrambi hanno attirato diverse big della massima lega italiana.

Soffermandoci su Luka possiamo evidenziare una maggiore propensione alla conclusione in porta rispetto al cugino nerazzurro, con cui condivide una tecnica sopraffina e le caratteristiche dinamiche.

Il talento 2002 del Real Sociedad è tuttavia un raffinato mancino, che ben si sposerebbe con diversi sistemi di gioco della parte sinistra della classifica. Il contratto che lo lega agli spagnoli fino al 2029 non permetterà di strappare prezzi da occasione, ma, secondo quanto riportato da Ekrem Konur sul proprio account X (Twitter), pare che Milan e Juventus siano particolarmente interessati a proseguire il monitoraggio del gioiello croato.

In particolare i bianconeri potrebbero decidere di forzare il colpo, dato che il sostituto naturale di Sucic sarebbe quel Teun Koopmeiners le cui prestazioni stanno a dir poco deludendo in terra bianconera.