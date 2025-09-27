Pellegrini alla Juve, colpo di scena: le condizioni per il sì

Calciomercato Roma, i bianconeri così possono far saltare il banco per il giallorosso: i nuovi risvolti
Un gol nel derby e un ingresso in campo sostanzialmente decisivo nella gara con il Nizza. Lorenzo Pellegrini ha battuto due colpi a distanza di giorni, dimostrando di potersi ritagliare un ruolo tutt’altro che banale nello scacchiere di Gasperini. Le voci di mercato legate al futuro del capitano giallorosso, però, continuano a tenere banco.
L’ipotesi di una sua cessione a gennaio – ad esempio – non può essere affatto esclusa benché, almeno allo stato attuale della situazione, lo scenario più credibile resta quello di una partenza del centrocampista giallorosso in estate a parametro zero. Il che farebbe aumentare in modo concreto le speranze di una permanenza di Pellegrini in Serie A.
Secondo quanto riferito da Calciomercato24.com, infatti, la Juventus resterebbe alla finestra, pronta a capire eventuali margini di manovra. In effetti non è la prima volta che il trequartista giallorosso viene accostato alla ‘Vecchia Signora’. Proposto all’area mercato bianconera nelle scorse settimane, Pellegrini non aveva in realtà calamitato l’interesse di Comolli. Tuttavia, a distanza di mesi diverse cose potrebbero cambiare.
Calciomercato Roma, Pellegrini alla Juve? Ecco come stanno le cose
In un orizzonte che si preannuncia piuttosto magmatico, la Juve potrebbe effettivamente prendere in considerazione l’ipotesi di virare con decisione nel caso in cui l’ex Sassuolo dovesse confermare i buoni spunti delle ultime settimane.
A differenza di quanto successo sul finire della scorsa campagna estiva, quando si è deciso di puntare con convinzione su nuovi esterni offensivi, per la Juventus si prospetta infatti un restyling importante nella zona nevralgica del campo e non solo.
Soprattutto se Tudor dovesse continuare a puntare sul 3-4-2-1, Pellegrini potrebbe agire in una posizione più centrale scalando sulla linea di centrocampo in fase di non possesso. Zolle di campo, ad esempio, battute con una certa efficacia da Adzic, il calciatore bianconero attualmente più vicino – almeno per caratteristiche – a Pellegrini.
Con l’Inter che sembra orientata a prendere in considerazione altri profili e il Napoli che non ha riallacciato i contatti con la Roma per il suo jolly, occhio dunque all’ipotesi Juve per il futuro di Pellegrini in una traccia comunque ancora tutta da imbastire.