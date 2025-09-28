70 milioni e addio Roma: la Juve chiede il conto

Giungono indiscrezioni a dir poco rilevanti in merito ad un movimento di mercato in grado di smuovere la massima lega italiana

Nel recente passato le strade di Roma e Juventus si sono più volte incontrate in relazione al calciomercato, con diverse operazioni concluse e altrettanti obiettivi in comune.

Una delle più recenti e altisonanti è indubbiamente quella relativa al calciatore giallorosso che nelle ultime settimane ha più di tutti restituito sensazioni di vitalità ed efficacia: Matias Soulé.

Giunto alla corte di De Rossi in seguito ad un anno da protagonista assoluto a Frosinone, il fantasista argentino era stato accudito dalla Juve Next Gen, per poi divenire una preziosa risorsa giallorossa e, nel corso dei mesi, conquistare il ruolo di leader tecnico dei capitolini (da dividere naturalmente con Paulo Dybala quando in campo). Nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti di rilievo in merito ad un’operazione che modificherebbe radicalmente gli equilibri di bianconeri e giallorossi.

Ndicka al posto di Bremer? Le ultime

Le due pedine protagoniste dell’intrigo di mercato in questione sono Evan Ndicka e Gleison Bremer. Quest’ultimo, rientrato in stato di grazia dopo il lungo infortunio al legamento crociato, ha immediatamente attirato l’attenzione di alcune big della competizione più ambita dell’odierno panorama calcistico europeo: la Premier League.

Manchester United e Liverpool hanno infatti rinnovato il proprio interesse nei confronti del talentoso centrale difensivo brasiliano, il quale può contare su un ventaglio di qualità a dir poco ampio. Rapido, dinamico, fisico e sorprendentemente tecnico per il proprio ruolo, Bremer rappresenta il prototipo del difensore della Premier.

Difficile per la Juve trattenerlo nel caso in cui dovesse giungere un’offerta faraonica (i bianconeri difficilmente valutaranno offerte sotto i 70 milioni di euro) e, a quel punto, potrebbe riapparire nel radar bianconero il nome di Evan Ndicka. Oramai da anni l’unica certezza inamovibile nella difesa giallorossa, l’ivoriano era già stato corteggiato dai vertici torinesi durante l’estate, ma un’eventuale partenza di Bremer acuirebbe all’inverosimile le probabilità di un affondo.