DIRETTA | Roma, Gasperini non torna indietro: le ultime di formazione – Le news del 28 settembre

Fari puntati sulla gara contro l’Hellas Verona, ma non solo: ecco tutte le news di giornata in casa Roma
Partita da vincere per continuare a sognare. La Roma di Gasperini, assolutamente ringalluzzita dal doppio successo ottenuto contro Lazio e Nizza, vuole compiere un altro step importante del suo percorso di crescita. L’appuntamento contro l’Hellas Verona, però, non può essere sottovalutato dai giallorossi visto quanto mostrato dagli scaligeri negli ultimi due impegni ufficiali contro Cremonese e Juventus.
Nel frattempo, il tema panchine resta assolutamente bollente in Serie A e non solo. Vi accompagneremo anche oggi con tutte le news salienti legate direttamente o indirettamente al mondo Roma.
- 09.45 – Secondo quanto riferito da Sky Sport, la posizione di Paolo Bianco alla guida del Monza non è affatto sicura. Nel caso in cui si valutassero i presupposti per un ribaltone della guida tecnica, occhio al profilo di Daniele De Rossi.
- 08:30 – Ballottaggio Pellegrini-El Shaarawy in veste di trequartista alle spalle di Ferguson: il centrocampista giallorosso parte leggermente favorito per una maglia da titolare.