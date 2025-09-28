Esonero a sorpresa: De Rossi subito in panchina

La scelta è clamorosa e crea un effetto domino immediato che riguarda proprio l’ex allenatore della Roma: tutti i dettagli

Ormai da mesi Daniele De Rossi viene accostato con una certa insistenza a quelle squadre le cui dirigenze meditano – o sono in procinto di perfezionare – ribaltoni tecnici di un certo tipo. Poco prima di decidere di virare con convinzione su Baroni, ad esempio, il Torino ha avuto un incontro diretto con l’ex tecnico della Roma, ancora sotto contratto con i giallorossi fino al 2027.

Accostato in tempi e in modi diversi alla Sampdoria, senza però che la trattativa potesse mai imboccare il rettilineo finale, per De Rossi potrebbe ora aprirsi una nuova interessante parentesi. No, non ci stiamo riferendo ad un rientro in pompa magna in Serie A, ma ad una situazione che, se perfezionata, potrebbe comunque rivelarsi interessante.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, ci sarebbe anche De Rossi nella lista del Monza in caso di esonero di Paolo Bianco la cui posizione è sempre più traballante.

Esonero improvviso: ipotesi De Rossi per la panchina, le ultime

Nonostante un mercato ridimensionato sì, ma comunque atto a garantire un ritorno immediato nella massima serie A, i lombardi hanno raccolto soltanto 7 punti nelle prime cinque giornate di campionato, veleggiando attualmente all’ottavo posto nella classifica di Serie B.

Scenario diametralmente diverso rispetto a quelli che erano gli obiettivi stagionali del club che, dunque, avrebbe cominciato a meditare l’esonero di Bianco. Al momento – va ricordato – nessuna decisione ufficiale è stata comunicata. Si prospettano dunque ore molto importanti per il futuro della panchina del Monza.

A far storcere il naso alla proprietà, secondo la fonte in questione, non sarebbero soltanto gli scarsi risultati ottenuti fino a questo momento, ma anche un’identità tattica ancora tutta da trovare. I 4 gol fatti e le altrettante reti subite non possono di certo soddisfare il Monza: anche De Rossi in lizza per la panchina. Scenario da valutare con estrema attenzione.