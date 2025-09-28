Esonero UFFICIALE dopo il flop: riecco Spalletti

Sinora il futuro professionale di Luciano Spalletti è rimasto avvolto da uno spesso velo di mistero. Ecco le ultime sul destino dell’ex CT

Il frenetico valzer di panchine andato in onda negli scorsi mesi ha indubbiamente rimescolato violentemente i rapporti di forza della massima lega italiana, che ora sembrerebbe lottare con fatica nel tentativo di recuperare i già precari equilibri del suo recente passato.

Gli ultimi anni sono stati indubbiamente di transizione per la Serie A, che in questo momento può vantare soltanto Antonio Conte e la sua corazzata partenopea come unica e vera certezza. Per il resto anche e soprattutto le big stanno attraversando una profonda metamorfosi, che svelerà i propri esiti soltanto nel giro di qualche mese.

Basti pensare alle profonde spaccature che caratterizzano le tifoserie di Inter – con numerosi detrattori di Christian Chivu -, Roma – nonostante i risultati soddisfacenti Gasperini sta facendo una certa fatica ad applicare le proprie velleità tecnico-tattiche – e della stessa Juve di Igor Tudor, su cui svariati tifosi sono tornati a nutrire perplessità.

L’unico che parrebbe aver conquistato una preziosa stabilità è Max Allegri con il suo Milan, che per ora può vantare tanto quella solidità difensiva tipica delle squadre del tecnico toscano, quanto una vitalità offensiva in grado di sorprendere anche i suoi detrattori più aspri.

Tra gli esempi meno virtuosi ecco invece Stefano Pioli e la sua modestissima Fiorentina, che per ora ha collezionato due gol in cinque partite di campionato e, di conseguenza, tre miseri punti. Insomma… svariate panchine appaiono pronte a cambiare nuovamente i propri protagonisti e, in tal senso, sono emerse novità di rilievo in merito ad uno dei protagonisti principali del recente passato nostrano.

Spalletti reclutato dalla Saudi Pro League? Le ultime

In seguito allo spiacevole fallimento rimediato da Commissario Tecnico della Nazionale – in molti avevano purtroppo previsto come il metodo di lavoro di Spalletti difficilmente si sarebbe sposato alla sporadica frequentazione che un tecnico della Nazionale ha con i propri calciatori -, Luciano Spalletti sembrerebbe essere finito sui taccuini di diverse società in giro per il Vecchio Continente… e non solo.

Nelle ultime ore, infatti, Fabrizio Romano ha condiviso sul proprio account Twitter l’indiscrezione secondo cui l’Al Ittihad, in seguito all’esonero di Blanc, avrebbe inserito Xavi, Sergio Conceicao e lo stesso Spalletti nella propria lista dei desideri.

Per il tecnico di Certaldo si tratterebbe di una ghiotta occasione per fare cassa, come avvenuto per Pioli nella sua brevissima esperienza saudita. Staremo a vedere se, dopo decenni di esperienze in patria, l’ex Napoli avrà intenzione di sperimentare un’esperienza internazionale.