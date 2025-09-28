La Juventus lo prende con 30 milioni: colpaccio dal Barcellona

Emergono novità di rilievo in merito al lavoro che Comolli & co. sta compiendo nel nentativo di completare l’organico bianconero

Nonostante un diffuso scetticismo manifestato dalla tifoseria nei confronti della permanenza di Igor Tudor, l’altisonante sessione di mercato estiva compiuta da Comolli & co. ha indubbiamente fatto risalire le quotazioni della Vecchia Signora, che in questo momento è certamente tra le pochissime candidate a mettere in discussione lo strapotere della corazzata di Antonio Conte.

L’affidabilità di Di Gregorio, il dinamismo di Bremer, la qualità e la versatilità di Cambiaso, l’esplosività di Conceicao e la magia di Yildiz… questi sono solo alcuni degli elementi di pregio che può vantare Tudor, al quale, tuttavia, sembrerebbe ancora mancare un tassello.

Ecco le ultime sulla ricerca che i vertici torinesi stanno portando avanti per assicurare al tecnico croato il completamento dell’organico.

La Juventus mette nel mirino Casadó: le ultime

In seguito all’uscita dalla Continassa di Nicolò Fagioli, ai bianconeri sembrerebbe mancare un regista basso che possa scandire con maggior qualità e consapevolezza i tempi di gioco. In questo momento, infatti, alcuni ironizzano sulla Juventus sintetizzando il sistema di gioco in un: “diamo palla a Yildiz e speriamo bene”. Un riassunto piuttosto crudo e spietato, ma che trova particelle di verità in quanto avviene nel rettangolo verde.

La Juventus sembra infatti tagliare spesso il possesso al centro del campo per coinvolgere direttamente i vari Yildiz, Conceicao e Zhegrova, che si trovano spesso a impostare letteralmente la manovra. Con il forte interesse manifestato nei confronti del gioiello blaugrana Marc Casadó, i bianconeri hanno fatto intendere come la volontà sia proprio quella di colmare questa lacuna.

Stiamo parlando di un mediano dalle spiccate qualità tecniche, in grado di mettere in campo una particolare esplosività (garantita dalle leve corte) e la capacità di divenire anche una risorsa importante in fase di non possesso e pressione. Il prezzo fissato dal Barcellona, secondo quanto riportato da Fichajes, è di circa 30 milioni di euro, con la Juve che si è distinta tra le corteggiatrici per la determinazione.