Quasi 35 milioni di euro: i Friedkin fregano il Milan

Quasi 35 milioni di euro per l’attaccante: il Milan viene fregato dai Friedkin. Ecco le ultime di calciomercato.

In questi anni nella Capitale non è mai mancata disponibilità e attenzione economica da parte dei Friedkin, sempre in grado di distinguersi per campagne acquisti ricche di investimenti e volontà di accontentare le richieste di allenatori e dirigenze. Senza indugiare sulla gestione delle finanze e su alcune scelte, è certamente quest’ultimo un filo rosso della gestione texana finora.

Anche l’ultima estate, da poco conclusa, ha confermato la grande attenzione dei Friedkin nei confronti della Roma e della volontà di assecondare, questa volta, Gian Piero Gasperini, che ha per sua stessa volontà evidenziato la grande disponibilità della proprietà, anche nello sforzarsi ulteriormente per concludere nel migliore dei modi alcune trattative di mercato, come quella per Sancho.

35 milioni per un obiettivo del Milan: l’Everton dei Friedkin mette nel mirino Gabriel Jesus

Parallelamente ai discorsi giallorossi, però, Dan e Ryan Friedkin hanno condotto nell’ultimo anno e mezzo un percorso parallelo anche in Premier League che, soprattutto per Friedkin senior, ha rappresentato l’inizio di una responsabilità ulteriore nel panorama calcistico europeo.

Ci riferiamo, chiaramente, all’acquisizione dell’Everton, club con il quale la proprietà texana si sta distinguendo, a partire dall’investimento iniziale, per un modus operandi non meno dispendioso sul piano economico. Più nello specifico, le ultime dinamiche si intrecciano soprattutto con il mondo Milan.

Come riferisce Goodisonnews.com, infatti, i Friedkin sarebbero interessati a Gabriel Jesus, accostato anche alla Serie A e accostato, nello specifico, soprattutto ai rossoneri. L’ex Manchester City non è riuscito a dimostrare il proprio valore con l’Arsenal.

Il prossimo step della sua carriera, contestuale all’esigenza delle Toffees nel rinforzare il proprio reparto offensivo, potrebbe portarlo proprio all’Everton. Il costo del cartellino, stando a quanto riferisce la medesima fonte, oscilla tra i 25 e i 30 milioni di sterline.