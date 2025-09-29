Calciomercato Roma, nuovo allenatore e addio Juve

Calciomercato Roma, nuovo allenatore e addio Juventus. L’esonero ormai è dietro l’angolo e questo cambia tutto. Saltano i piani 

Si è discusso del suo futuro in estate. E si discuterà ancora di quello che potrebbe essere nei prossimi mesi. Ovvio, tutto potrebbe cambiare qualora la situazione in panchina dovesse diventare impossibile da salvare. E a quanto pare un esonero è dietro l’angolo.

Tudor guarda il riscaldamento della Juventus con le braccia conserte
Il futuro di Mainoo al Manchester United è legato a quello di Amorim: il tecnico portoghese, che ha fallito tutti quelli che erano i suoi obiettivi, rischia l’esonero che, in caso di ulteriore sconfitte nel weekend potrebbe arrivare proprio in quei giorni, visto che c’è la sosta.

E secondo Team Talk sono diversi i calciatori che potrebbe beneficiare di una decisione del genere. Uno, appunto, è Mainoo.

L’esonero di Amorim cambia il futuro di Mainoo

Il centrocampista è stato lanciato da Southgate in nazionale ed è proprio l’ex commissario tecnico inglese che potrebbe sedersi su una delle panchine più affascinanti della Premier League. E senza dubbio, Mainoo, troverebbe molto più spazio.

Mainoo esulta dopo un gol
Accostato alla Juventus ma non solo, anche la Roma ci avrebbe fatto un pensiero per la prossima stagione, in questo modo diventerebbe tutto complicato per le italiane: anche perché il giovane centrocampista non sembrava del tutto convinto di un addio e solo una permanenza di Amorim, con annesso poco minutaggio, gli avrebbe potuto far cambiare idea.

Insomma, in poche parole e senza girarci ulteriormente intorno, il futuro lo si capirà nei prossimi giorni, anche perché è evidente che lo United non deciderà di andare avanti con Amorim qualora arrivasse un’altra sconfitta. Che sarebbe davvero pericolosa per la classifica e chiuderebbe, a ottobre, ogni possibilità allo United.

Davanti in Premier League corrono come non mai e il rischio di trovarsi fuori da tutto è davvero dietro l’angolo.

