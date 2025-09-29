DIRETTA Roma-Lille, nuovo infortunio e presidente furioso: le news del 29 settembre

Terza vittoria consecutiva per la Roma tra Europa League e Serie A, dove occupa il primo posto: ecco tutte le news odierne

Pur soffrendo più del previsto, la Roma regola il Verona col risultato di 2-0 e si regala il primo posto in classifica a pari merito con il Milan e il Napoli, uscito sconfitto dallo scontro diretto di ieri sera a San Siro. Il tour de force dei giallorossi prima della prossima sosta per le nazionali sta per finire.

DIRETTA Roma-Lille, nuovo infortunio e presidente furioso: le news del 29 settembre

 

La prossima tappa sarà la partita di Europa League contro il Lille giovedì alle 18:45, poi ci sarà la trasferta di Firenze domenica alle 15:00, contro una squadra, quella viola, in crisi di risultati ma decisa a rifarsi proprio contro i giallorossi.

Inizia una nuova settimana importantissima per la Roma: a seguire tutte le ultime news, incluse quelle sul calciomercato che non finisce mai.

  • 09:10 – Il Lille, prossimo avversario della Roma in Europa League, oltre ad avere subito una sconfitta ieri contro il Lione in campionato, deve fare i conti anche con l’infortunio di Tiago Santos, uscito dal campo verso la fine della partita dopo uno scontro di gioco. Le sue condizioni verranno valutate in vista della partita contro i giallorossi. Il clima in casa Lille è incandescente, col presidente Olivier Létang che a fine partita ha rilasciato dichiarazioni dure contro l’arbitro e contro Mickaël Landreau, il portavoce e consulente sportivo degli arbitri: «Tutti ci chiediamo cosa faccia davvero in Federazione. E il grosso problema è che non c’è dialogo, non c’è alcun confronto tra gli arbitri e i club».
