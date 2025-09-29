DIRETTA Roma-Lille, nuovo infortunio e presidente furioso: le news del 29 settembre

Terza vittoria consecutiva per la Roma tra Europa League e Serie A, dove occupa il primo posto: ecco tutte le news odierne

Pur soffrendo più del previsto, la Roma regola il Verona col risultato di 2-0 e si regala il primo posto in classifica a pari merito con il Milan e il Napoli, uscito sconfitto dallo scontro diretto di ieri sera a San Siro. Il tour de force dei giallorossi prima della prossima sosta per le nazionali sta per finire.

La prossima tappa sarà la partita di Europa League contro il Lille giovedì alle 18:45, poi ci sarà la trasferta di Firenze domenica alle 15:00, contro una squadra, quella viola, in crisi di risultati ma decisa a rifarsi proprio contro i giallorossi.

Inizia una nuova settimana importantissima per la Roma: a seguire tutte le ultime news, incluse quelle sul calciomercato che non finisce mai.