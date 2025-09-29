Inter e Juve, è chiusa: quadriennale a Bernardo Silva e precontratto

Emergono novità di rilievo in merito al talento portoghese attualmente in forze alla corte di Pep Guardiola. Ecco le ultime

La recente tendenza delle squadre italiane ad accogliere top player nella loro fase calante è indubbiamente uno dei fenomeni più affascinanti del recente passato della massima lega italiana, dove queste stelle cadenti hanno spesso trovato nuova linfa vitale.

In tal senso basti pensare a quanto sta avvenendo a Luka Modric alla corte di Massimiliano Allegri, dove il pallone d’oro croato è letteralmente salito in cattedra per dettare i tempi del sistema di gioco del Milan.

Secondo molti l’ex Real Madrid sarebbe dovuto divenire una riserva di pregio per Allegri, giocando soltanto qualche decina di minuti a partita, per poi dare spazio ai giovani in grado di sostenere i ritmi del secondo tempo.

La realtà, tuttavia, è ben diversa, dato che Modric non sta semplicemente manifestando con efficacia quelle qualità che gli valsero nell’ormai lontano 2018 la sfera dorata, ma lo sta facendo con costanza e affidabilità. In tal senso sono recentemente emerse delle novità in merito ad un top player entrato nel mirino di alcune big nostrane.

Bernardo Silva nel mirino di Inter e Juve: interviene a gamba tesa la Saudi Pro League

L’altisonante elemento in questione risponde al nome di Bernardo Silva, il cui contratto con il Manchester City di Pep Guardiola andrà in scadenza il prossimo giugno.

I citizens non hanno intenzione di rinnovare il fantasista portoghese, ma per ora Guardiola lo sta continuando ad impiegare per via delle sue luccicanti qualità e della sua compatibilità con il raffinato sistema di gioco dell’ex allenatore del Barca.

Insomma… una situazione ideale per chiunque abbia intenzione di fare un colpo a zero di alto livello, in grado di svoltare una stagione senza richiedere particolari investimenti (se non un ingaggio che di certo non sarà ristrettissimo).

In tal senso Inter e Juve hanno manifestato vivo interesse, tuttavia, secondo quanto appreso da talkSPORT, è possibile che le due big italiane vengano anticipate dalle faraoniche offerte dell’Al Ahli e dell’Al Qadsiah, pronte a ricoprire di quattrini il trequartista mancino ex Monaco.