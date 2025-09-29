Il top club esonera l’allenatore: campionato rovesciato

Esonero e campionato rovesciato, sono davvero senza pace: il top club decide di fare il grande passo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

I cambiamenti e le dinamiche in grado di impattare in modo veemente all’interno dei campionati e delle stagioni sono sempre dietro l’angolo. Lo dimostrano bene alcuni eventi, più e meno recenti, all’interno della Serie A, dove la stessa Roma, lo scorso anno, è stata protagonista di un trittico di scelte a dir poco inatteso.

Dapprima l’esonero di Daniele De Rossi dopo solamente poche settimane e a scarsissima distanza dal ricco quanto lungo contratto sottoscritto a fine stagione precedente; dopodiché, la scelta di puntare su un nome inatteso come quello di Ivan Juric, durato meno di un trimestre e sostituito con grande dignità, impatto e spessore da un signore quale Claudio Ranieri.

Proprio al mister testaccino va attribuito il merito di aver cambiato il canovaccio della scorsa stagione e, ancor di più, di aver gettato le basi per un percorso da poco iniziato con Gian Piero Gasperini.

L’approdo del mister ex Atalanta sulla panchina giallorossa va inserito in un contesto che ha visto un più generico valzer di panchine di grande spessore e in grado di infiammare soprattutto le prime settimane estive di questo 2025. Ora, circa un mese dopo l’inizio dei campionati europei, sono però diverse le panchine a scricchiolare.

Esonero Amorim e Southgate al suo posto: nuovo scossone in casa Manchester United

Non coinvolto in alcun modo in questo discorso il mister della Roma, la cui posizione è fuori discussione grazie ai risultati e grazie ad una fiducia slegata dalle indicazioni del campo, almeno fino al prossimo anno. In Premier League, invece, a far discutere è quanto sta accadendo in un club come il Manchester United.

I Red Devils sono da anni alle prese con una parentesi a dir poco delicata, che potrebbe adesso passare anche per l’ennesimo cambio in panchina. TalkSport, nello specifico, parla di possibilità di esonero di Ruben Amorim, ben ponderato soprattutto per motivi fiscali e per la consequenziale necessità di sborsare circa 12 milioni di sterline per una decisione del genere.

Dopo i sette punti fin qui ottenuti, il Manchester United sta insomma già vivendo una parentesi di difficoltà, con Southgate nella lista di possibili sostituti di Amorim.