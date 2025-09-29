Maxi offerta e risposta immediata: tra Milan e Roma non è ancora finita

Una maxi offerta che non sortisce effetto, una risposta immediata e una soluzione improvvisa: tutte le strade portano in Serie A, con Milan e Roma in battaglia

I rossoneri sembrano essere in vantaggio nella corsa al super talento brasiliano. Si tratta di un profilo che fa impazzire sia Massara che Tare, così come Allegri e Gasperini. Il problema resta il prezzo e la volontà del ragazzo, davvero molto ambizioso.

Questa estate sia Milan che Roma hanno provato a sondare il terreno per un giovanissimo talento che sta facendo molto parlare di sé in Sud America. Una considerazione del genere in Brasile non la si aveva dai tempi di Vinicius e Rodrygo, super protagonisti del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Al momento sembra che su Rayan del Vasco da Gama ci sia la fila in Europa, con moltissimi club interessati.

L’unica cosa certa è che ancora nessuno è riuscito a mettere le mani sul classe 2006, che a livello giovanile ha già vinto la bellezza di due titoli sudamericani. Il primo con l’Under17 nel 2023 e il secondo con l’Under20 nel 2025. La grandezza del suo talento è testimoniata anche dalla considerazione che ha da parte dello staff di Ancelotti, che lo segue da vicino per un futuro esordio.

Milan e Roma seguono Rayan: il ragazzo vuole l’Europa

Rayan è un esterno destro offensivo, alto 185 cm, dotato di un grande sinistro e di un’ottima velocità e ha fatto il suo esordio nel Brasileirao contro l’Internacional, l’11 giugno del 2023, quando andò subito a segno. A 16 anni, 10 mesi e 8 giorni è stato il più giovane calciatore a realizzare un goal nella competizione con la maglia del Vasco.

Al momento i brasiliani hanno rifiutato una proposta di 10 milioni da parte del Porto di Farioli, mentre la Dinamo Mosca ha offerto una cifra molto alta, anche di ingaggio, ma non attira il ragazzo. Stesso discorso per l’Arabia Saudita, che propone soldi ma non progetto.

Il Milan resta alla finestra e ha lo slot da extracomunitario ancora disponibile per gennaio, mentre la Roma di Gasperini dovrebbe attendere giugno. Vedremo chi se lo aggiudicherà.