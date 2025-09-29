Milinkovic-Savic al posto di Kessié: per la Roma è già chiusa

La sessione invernale del calciomercato è pronta a smuovere ulteriormente i già precari equilibri della massima lega italiana.

Nel corso degli ultimi anni l’ombra dell’Arabia Saudita ha certamente invaso numerose trattative del calcio che conta, rendendo difficile la vita a numerose società del Vecchio Continente, costrette a soccombere alle offerte faraoniche delle società saudite.

A quelle latitudini sembrerebbero infatti viaggiare su cifre quantomeno triplicate rispetto a quanto avviene nella vecchia Europa, dove, oltre a delle glorie in fase calante, negli ultimi anni anche dei talenti relativamente giovani hanno scelto di fare cassa e partire per l’Arabia.

È certamente questo il caso di Milinkovic-Savic e Frank Kessie, vecchie conoscenze della massima lega italiana a cui l’Arabia ha dato la possibilità di incassare diversi quattrini in virtù di un età non troppo avanzata, che in questo momento potrebbe permettergli di tornare nel calcio che conta con delle cartucce ancora da spendere.

Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni in grado di dissipare parte delle nubi che avvolgono il destino dei due talentosi centrocampisti citati.

Milinkovic-Savic e Kessie nel mirino della Juve: le ultime

Classe 1996 e 1995, Sergej Milinkovic-Savic e Frank Kessie hanno indubbiamente rappresentato un capitolo felice della Serie A, all’interno della quale erano considerati indubbiamente tra gli elementi più preziosi per le rispettive società di appartenenza.

età : 30 anni per Savic, ancor 28 per Kessie

: 30 anni per Savic, ancor 28 per Kessie scadenza contratto : entrambi giugno 2026

: entrambi giugno 2026 ruolo: entrambi jolly di centrocampo

Entrambi hanno incarnato con particolare efficacia l’immaginario di quel centrocampista moderno, in grado di ospitare una preziosa convivenza tra intensità e qualità.

In estate, sull’ivoriano ex Atalanta, sono girate voci che lo vedevano orbitare intorno al pianeta Roma, dove avrebbe ritrovato il tecnico in grado di consacrarlo tra i talenti più in vista d’Europa.

Nelle ultime ore, tuttavia, secondo quanto riportato da Ciro Venerato nel corso della trasmissione La Nuova DS andata in onda su Rai Due, pare che la Juve abbia intenzione di investire con convinzione su un centrocampista nel corso della prossima sessione di mercato invernale e, tra le opzioni in cantiere, vi sarebbero sia Milinkovic-Savic che Kessie.

Sul primo, tuttavia, potrebbero sorgere degli ostacoli, dato che il tecnico Simone Inzaghi sembrerebbe avere l’intenzione di trattenerlo al’Al-Hilal per beneficiare delle sue rinomate qualità. La Juve potrebbe dunque puntare tutto su Kessie, il che lascerebbe poco spazio di manovra ai vertici giallorossi nel caso in cui si scegliesse di ripresentarsi a gennaio.