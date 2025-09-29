Scambio con Dovbyk: ritorno al futuro Milan

Scambio con Dovbyk e ritorno al futuro Milan: le ultime di calciomercato su un affare già scritto sull’asse Massara-Tare.

Il nome di Dovbyk è stato sicuramente uno dei più discussi e di quelli in grado di suscitare grandiose attenzioni nel corso della precedente campagna acquisti, contraddistinta da un insieme di notizie di grande impatto e rilevanze sulle evoluzioni del suo futuro. Dopo solo un anno nella Capitale, infatti, un suo addio alla Roma è apparso tutt’altro che impronosticabile.

Nonostante il grande investimento nel 2024, infatti, la posizione di Dovbyk ha vacillato per diverse settimane, alla luce del possibile via libera da parte di Gian Piero Gasperini ad una sua cessione e alla contestuale ricerca da parte della Roma di un attaccante che permettesse di mettere nelle mani del nuovo tecnico un profilo dalle caratteristiche più adatte.

Dovbyk-Gimenez, storia di uno scambio arenato: ritorno al futuro per Milan e Roma?

L’evoluzione della storia, in realtà, è poi cosa nota, con Artem Dovbyk rimasto nella Capitale e al centro di una staffetta continua con Ferguson, apparso nelle prime giornate più fresco e attento rispetto al numero 9 ucraino. Ripreso anche dallo stesso Gasperini dopo la mancata presenza nel match col Torino, Dovbyk ha dato una risposta interessante domenica scorsa, contro l’Hellas Verona.

Goal e prestazione convincente, infatti, hanno quantomeno lasciato un sentimento di speranza circa un impatto crescente e sempre più importante da parte di un giocatore arrivato nella Capitale con ben alte aspettative. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, però, il suo futuro poteva ben cambiare solo qualche tempo fa, quando lo scambio con il Milan pareva uno scenario tutt’altro che impronosticabile.

Le perplessità, soprattutto sul fronte Gimenez, hanno alla fine fatto arenare la trattativa, nonostante la maggiore apertura palesata da Dovbyk rispetto ad uno scenario di cambiamento di aria. Così non è stato, con Gasperini consapevole di dover continuare a pungolare e lavorare con Artem, ed un Allegri che spera di alimentare sempre di più con la crescita collettiva del Milan anche le convinzioni del messicano.