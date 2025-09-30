Locatelli al posto di Pisilli: 40 milioni alla Juve

40 milioni alla Juventus, si sblocca così l’affare sull’asse Roma-Torino: Locatelli al posto di Pisilli. Ecco le ultime di calciomercato.

Le questioni che hanno infiammato il calciomercato nel corso della precedente estate sono state numerose e hanno riguardato una molteplicità di aspetti, legati al mondo Roma e non solo. In una parentesi che ha permesso di assistere ad intrecci potenziali e dinamiche coinvolgenti anche altre squadre, non sono mancati discorsi abbraccianti sia la Roma che la Juventus.

Un esempio può essere rappresentato chiaramente dalla questione Sancho, con il giocatore inglese divenuto un vero e proprio tormentone nel corso dell’estate, quando era stato già accostato con una certa insistenza proprio ai bianconeri.

L’ex Chelsea e Manchester United è alla fine rimasto in Premier League, facendo depennare il suo nome dalla lista di profili accomunanti le dinamiche dei due club. Ciò non cancella, ad ogni modo, la possibilità di assistere, ora, ad un altro intreccio di importanza tutt’altro che irrilevabile.

40 milioni per Locatelli: il Newcastle dimentica Pisilli?

Le ultime ore di calciomercato estivo, come si ricorderà, avevano regalato una certa attesa per i possibili colpi finali da mettere nelle mani di Gian Piero Gasperini. L’allenatore era poi prontamente intervenuto, specificando di non avere intenzione di spendere in modo ponderato in una fase delicata come quella di fine agosto.

Le novità, dunque, potrebbero ora arrivare dal mese di gennaio in poi, con le ultime notizie provenienti da CaughtOffside. Il tabloid britannico, infatti, riferisce di un interesse del Newcastle per Manuel Locatelli della Juventus, condiviso anche con West Ham e Chelsea. A Torino valutano il giocatore 40 milioni di euro, con un intreccio con Pisilli presto spiegato.

La scorsa estate, infatti, proprio il Nicolò giallorosso era finito sui taccuini bianconeri di oltremanica: qualora fosse proprio il Newcastle a riuscire a mettere le mani su Locatelli, con ogni probabilità si chiuderebbe in modo definitivo il dossier per Pisilli.