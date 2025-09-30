Rilancio Chelsea e addio Svilar: incastro in Serie A

Calciomercato Roma, rilancio del Chelsea per Maignan e i rossoneri possono tornare su Svilar. Cosa sta succedendo

Il rinnovo contrattuale di Mile Svilar ha tenuto banco nel corso dell’estate. Fino a quando non c’è stata la fumata bianca alcuni hanno pensato davvero che il giocatore potesse andare via.

Poi l’accordo e la firma. E tutti felici e contenti. Si è parlato, come ricorderemo tutti, della possibilità di un inserimento del Milan, alle prese, allora, con il futuro in bilico di Maignan. Poi il portiere, cercato dal Chelsea, è rimasto a Milanello ma i Blues, secondo le informazioni riportate da Ekrem Konur, sarebbero “fiduciosi di chiudere l’operazione”.

Calciomercato Roma, l’intreccio in Serie A

Non si sa quando, magari ovviamente parliamo della prossima estate, ma è evidente che il pressing di Enzo Maresca, tecnico dei londinesi, non si è affievolito. Anzi, è pronto al rilancio per il francese e non è da escludere a priori – sul mercato niente è da escludere e lo sappiamo – che il Milban non rilanci per Svilar la prossima estate.

Le questioni economiche della Roma le conosciamo tutti e serve una plusvalenza importante entro la prossima estate per stare tranquilli dentro i paletti concordati con la Uefa. E quindi si è parlato, ovviamente, di quelli che sono i nomi che potrebbero aiutare la società, e Massara, in questo intento. Uno è senza dubbio il portiere, arrivato a zero, che davanti a 50 milioni di euro si potrebbe anche muovere.

Sì, perché visto il suo avvio di stagione – e tutti speriamo possa continuare in questo modo – è evidente che i 40 milioni che forse sarebbero bastati un paio di mesi fa adesso sono troppo pochi. Quindi pe far cedere la Roma, semmai, servirebbe un assegno pesantissimo. La situazione, quindi, è chiara. E vedremo se ci saranno sviluppi.