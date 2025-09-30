Erede Nico Paz e ribaltone Roma: la clausola fa fuori l’Inter

L’effetto domino mette nuovamente Nico Paz ‘al centro del villaggio’: i giallorossi e i nerazzurri chiudono il cerchio

Quella che si aprirà ufficialmente tra qualche mese sarà una sessione di calciomercato nella quale la Roma proverà a capitalizzare eventuali intriganti occasioni. Il confortante inizio di stagione ha dato sicuramente risposte positive a tutto l’ambiente giallorosso ma la dirigenza sa quali siano le zone del campo ancora da puntellare.

Va da sé – però – che le prossime settimane possano rappresentare un autentico turning point anche in vista di eventuali operazioni a lungo periodo. In questo senso, occhio ai nuovi possibili intrecci con Inter e Como. Già, perché i nerazzurri e i lariani, assieme a Fiorentina e Roma, continuano a monitorare con estrema attenzione il profilo di Gustavo Sá, attualmente in forza al Famalicão e reduce da una stagione grazie alla quale ha attirato su di sé l’interesse di molte squadre in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, un gioiello nel mirino: nuovo incrocio con l’Inter

Secondo quanto riferito da A Bola, Roma, Fiorentina, Atalanta e Como starebbe valutando il da farsi, restando alla finestra nel caso in cui si aprissero spiragli interessanti da sfruttare. Fabregas avrebbe infatti indicato proprio nel titolare dell’Under 21 portoghese il degno erede di Nico Paz, destinato a lasciare la città lombarda nel corso della prossima estate.

Prospetto interessantissimo impattante nell’immediato e dal futuro assicurato, Sá aveva inoltre calamitato le attenzioni anche dell’Inter. I nerazzurri, però, così come gli altri club italiani, non hanno deciso di affondare il colpo, spaventati dalla valutazione che il Famalicão fa del suo gioiello.

Nonostante le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, infatti, il club portoghese, attualmente sesto in campionato, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti. Forte anche della possibile asta pronta ad innescarsi da un momento all’altra, sono 50 i milioni chiesti dalla compagine di Vila Nova, ovvero il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto di Sá.