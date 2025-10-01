50 milioni e addio Roma: ecco l’erede di Nico Paz

Calciomercato Roma, addio al colpo da 50 milioni. Hanno trovato l’erede di Nico Paz. Lo scenario che ribalta tutto

Il Como ha una disponibilità economica enorme e non sembra avere nessuna intenzione di cambiare quelli che sono i propri obiettivi. Nello spazio di poco tempo, o almeno queste sono le indicazioni che arrivano dal mercato, i lariani vogliono raggiungere l’Europa.

Nel corso dell’estate si sono scatenati sul mercato. E vogliono continuare a sognare. Magari trovando con largo anticipo un erede di Nico Paz, che come sappiamo potrebbe o tornare al Real Madrid oppure essere inserito in qualche operazione in uscita da milioni e milioni di euro. I lombardi, però, almeno stando alle informazioni di transfereed.com, si starebbero muovendo in anticipo. Ecco come.

Calciomercato Roma, Gustavo Sà al Como

Il profilo sarebbe quello del 20enne Gustavo Sà, centrocampista offensivo del Famelicao, che ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Una cifra non esagerata per il Como, ricordando quanto detto all’inizio di questo articolo. Una cifra che da quelle parti si possono permettere.

Lo stesso sito citato prima parla di un interesse non solo della truppa guidata da Fabregas, ma anche della Roma, della Fiorentina e dell’Atalanta, in Italia, alle quali vanno aggiunte almeno un paio di società di Premier League che non vengono svelate.

Una cifra del genere, è evidente, la Roma non se la può permettere, quindi ci appare complicato – almeno per il momento – che Massara possa riuscire a inserirsi nella trattativa. E in questo modo il Como sogna l’ennesimo colpo grosso, in prospettiva.