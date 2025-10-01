Diretta Roma: Dybala firma a vita. Oggi Gasperini in conferenza – Le news dell’1 ottobre

Diretta Roma: oggi Gasperini presenta la sfida di domani contro il Lille in Europa League. Intanto Dybala firma a vita. Le ultime
Domani è Europa League, di nuovo. Dopo la vittoria contro il Nizza in trasferta primo impegno interno ufficiale della stagione. E di nuovo contro una formazione francese.
Oggi alle 13:45 (qui con noi potete seguire LIVE le parole di Gasperini), il tecnico presenterà il match. E potrebbero uscire fuori delle notizie importanti sulla formazione. La notizia di oggi, però, è un’altra. La firma sul rinnovo di Dybala. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
- 8.30 – La notizia più importante di oggi è sicuramente il rinnovo di Paulo Dybala. Stando alle informazioni del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, in questo mese inizieranno i colloqui per il rinnovo. Il contratto attuale scade il prossimo 30 giugno, ma si parla di una firma quadriennale con un ingaggio in linea con quelli che sono i principi della società. L’entourage del giocatore è atteso in città nei prossimi giorni.
- 8.00 – Alle 13:45, Gian Piero Gasperini, parlerà in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Lille in Europa League. Molto importante capire quali saranno i cambi di formazione, perché domenica, poi, si torna in campo a Firenze.