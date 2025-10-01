Vlahovic al posto di Dovbyk: la Juve ha accettato

Emergono novità di rilievo in merito ai tanto chiacchierati destini di Artem Dovbyk e Dusan Vlahovic nelle rispettive squadre.

Le parabole professionali di Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk, nonostante le plateali differenze di svolgimento, sembrerebbero aver portato i due bomber ad un punto della propria carriera curiosamente simile.

Entrambi sono divenuti le seconde scelte all’interno di un big club della massima lega italiana, dopo aver stupito il mondo con una stagione da urlo (nel caso di Dovbyk l’ultima al Girona e in quello di Vlahovic bisogna tornare indietro di svariati anni, per ritornare a quei mesi in Viola in cui aveva stregato i vertici della Juventus) e, entrambi, sembrerebbero alimentati da una fame tale da permettergli di risultare decisivi quando subentrati.

Nel caso di Vlahovic, infatti, alcuni hanno iniziato persino a mettere in discussione la titolarità di Jonathand David e Lois Openda che, sulla carta, sarebbero dovuti partire avanti nelle gerarchie bianconere.

La sensazione, tuttavia, nonostante Tudor abbia iniziato a impiegare anche dal primo minuto il serbo, e Gasperini abbia fatto lo stesso con Dovbyk, è che tutti e due siano destinati a lasciare i rispettivi centri sportivi entro la prossima estate. In tal senso sono emerse indiscrezioni a dir poco sorprendenti, pronte a smuovere i già precari equilibri della massima lega italiana.

Vlahovic nel mirino del Villareal: le ultime

Le analogie tra Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sembrerebbero non finire a quelle elencate sopra, dato che a accomunare i due vi sarebbe anche l’interessamento da parte del Villareal.

Gli spagnoli si erano recentemente avvicinati all’entourage di Dovbyk per tentare di corteggiarlo e sfruttare la manifesta crisi che l’ucraino sta vivendo tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini e, adesso, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, pare che i vertici del del Villareal abbiano puntato anche Dusan Vlahovic.

In effetti i due non differiscono poi così tanto per quanto concernono le loro caratteristiche più evidenti. Secondo il sopracitato quotidiano spagnolo pare che sia già avvenuto un incontro con l’entourage del giocatore, in seguito al via libera della Juventus (non è un segreto che alla Continassa non tenteranno di fare carte false per trattenere l’ex Viola, anche e soprattutto considerando che il suo contratto andrà a scadere a giugno del 2026).