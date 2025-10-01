Vola all’Inter al posto di Lookman: 30 milioni e bye bye Roma

L’Inter fortemente interessata al giocatore, che può soffiare alla Roma, per la bellezza di 30 milioni. Può arrivare al posto di Lookman, ormai reintegrato dall’Atalanta

I nerazzurri di Chivu continuano a seguire giocatori offensivi per gennaio. Manca come alla Roma un uomo in grado di saltare facilmente l’avversario sulla trequarti e regalare la superiorità numerica. C’è un nome che fa proprio al caso di Chivu.

In estate l’Inter ha fatto carte false per arrivare a prendere Lookman, convincendo anche il ragazzo a mettersi di traverso con l’Atalanta. Come accaduto 12 mesi prima con il PSG, però, i bergamaschi non hanno mollato, con la richiesta dei Percassi che è rimasta sempre ferma a 50 milioni, almeno 10 in più di quelli messi sul piatto da Beppe Marotta.

Ora Lookman è tornato a giocare da titolare con la Dea e lo ha fatto nella seconda giornata di Champions League. I nerazzurri sono riusciti a battere il Bruges in casa, vendicando la sconfitta dello scorso anno e muovendo la classifica dopo la debacle di Parigi contro il PSG. A brillare al Gewiss Stadium, però, non è stato tanto il nigeriano, quanto un altro esterno offensivo: Christos Tzolis.

Tzolis piace anche all’Inter: a gennaio pronto l’assalto al greco

Il 23enne greco, nato a Salonicco il 30 gennaio del 2002, sta disputando un’ottima stagione, con già 6 gol e 8 assist all’attivo nelle prime 16 giornate complessive. L’anno scorso, il suo primo con i belgi, era arrivato a 21 gol e 16 assist in ben 57 partite. Una grande continuità fisica e un’ottima tecnica, che ha messo in mostra anche contro l’Atalanta, realizzando un bel gol.

La Roma di Massara e Gasperini lo avrebbe voluto come alternativa a Sancho, ma le richieste del Bruges erano troppo elevate. Non meno di 30 milioni, che restano anche ora la richiesta, considerando anche la scadenza lontana, fissata al 30 giugno 2029. Vedremo se alla fine Marotta riuscirà ad inserirsi per regalare una pedina importante a Chivu.