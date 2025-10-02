65 milioni per Koné: l’Inter ne vende tre

Le ultime sul nebuloso futuro di Manu Koné, il cui talento aveva stregato già durante l’estate numerosi club in giro per il Vecchio Continente.

La telenovela andata in onda negli scorsi mesi, con protagonisti Manu Koné, la Roma e l’Inter di Beppe Marotta, ha indubbiamente divertito tifosi e appassionati della massima lega italiana (gli unici a divertirsi poco o nulla sono stati probabilmente i tifosi nerazzurri), con una particolare soddisfazione dei sostenitori giallorossi, i quali hanno visto una delle pedine più preziose della propria scacchiera rimanere nella capitale nonostante le pressione ricevute.

Il centrocampista francese ha infatti stregato la dirigenza di Appiano Gentile, che ha tentato fino all’ultimo di soffiare a Gasperini quello che, con grande probabilità, è il suo centrocampista più pregiato.

Adesso, nonostante i Friedkin siano stati perentori in merito alla permanenza dell’ex durante l’ultima sessione di mercato, sono iniziate a circolare nuove voci su un possibile ritorno alla carica delle corteggiatrici dell’ex Tolosa.

Inter ancora su Koné: ora servono cessioni per 65 milioni

Prototipo del centrocampista di sostanza del calcio contemporaneo, Manu Koné è indubbiamente tra gli esponenti del ruolo più ricercati della massima lega italiana e, infatti, il suo cartellino è oramai quotato a peso d’oro.

Nel corso di una recente diretta di ‘TiAmoCalciomercato’ (programma di approfondimento calcistico di calciomercato.it), Eleonora Trotta – direttrice del sito, nonché esperta dell’ambiente giallorosso -, rispondendo a domanda diretta di Riccardo Meloni, ha fornito una stima del valore di Koné nel mercato odierno.

Trotta ha dichiarato che il valore del calciatore si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro, i quali andrebbero a salire in due casi: il primo riguarda banalmente l’efficacia realizzativa del francese, il quale vede nella precisione balistica e nella presenza in zona gol il suo limite più evidente; il secondo è relativo alla natura del cliente che si presenterà alla porta di Trigoria, dato che, nel caso in cui dovesse affacciarsi un club inglese le cifre andrebbero inevitabilmente a lievitare.

Nel caso dell’Inter, dunque, considerando la stima sopracitata, occorrerebbe impegnarsi per quanto concerne il mercato in uscita, dove l’Inter potrebbe capitalizzare con le cessioni di Bisseck, Frattesi e Zielinski.