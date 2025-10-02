Addio Juve e ribaltone Roma: sì all’affare stellare

Giungono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati del calciomercato estivo di Roma e Juventus.

Nonostante le altisonanti premesse, la sessione estiva del calciomercato sembrerebbe non aver risolto realmente alcuni urgenti temi che caratterizzano le varie big della massima lega italiana.

Emblematica in tal senso la controversa situazione della Roma di Gian Piero Gasperini, il quale può certamente contare su eccellenze del calibro di Matias Soulé, Manu Koné, Angelino e Ndicka, ma a cui mancano delle individualità in alcune precise zone del campo.

Basti pensare alla tragica carenza di elementi di piede destro che il tecnico torinese può vantare dietro la punta. Non è un caso che l’ex Dea abbia più volte forzato delle soluzioni in quella posizione, schierando Dybala a sinistra, per poi trovarsi costretto a reintegrare definitivamente Pellegrini nelle rotazioni dei titolari.

O anche alle rinomate richieste (sinora sostanzialmente ignorate) relative ad un centrocampista di inserimento che possa donare dinamismo e imprevedibilità alla manovra, fungendo da collante tra la fase di impostazione e quella offensiva. In tal senso sono recentemente emerse delle novità relative ad uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

McKennie saluta la Juve: niente Roma e MLS all’orizzonte

Il profilo in questione risponde al nome di Weston Mckennie, attuale jolly a disposizione di Igor Tudor, a cui continua a tornare utile in diverse situazioni.

Il contratto dello statunitense scadrà a giugno del 2026 e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, pare che non vi sia particolare spazio di manovra perché si possa giungere ad un rinnovo, nonostante i vertici della Vecchia Signora e l’entourage del calciatore fossero ad un passo da un accordo negli scorsi mesi (Moretto riporta che l’operazione non è andata a buon fine per via di minimi dettagli).

Gasperini & co. avevano cercato il centrocampista bianconero durante l’estate, per via delle sue rinomate doti da versatile jolly in grado di garantire quell’intensità e quel dinamismo tanto cari al tecnico torinese. Ora, tuttavia, pare che il numero 22 bianconero sia particolarmente intrigato dalla possibilità di un ritorno in patria, reso possibile da un passaggio in MLS.