DIRETTA Roma, rescissione De Rossi e infortunio Thuram: le news del 2 ottobre

Diretta Roma: rescissione De Rossi e infortunio Thuram. Ma c’è anche la sfida al Lille. Le notizie di oggi, 2 ottobre
C’è la partita contro il Lille – alle 18:45 all’Olimpico – per la truppa di Gasperini, alla ricerca di un altro risultato positivo in Europa League. Qualcosa cambierà, il tecnico, nella formazione. Ed è giusto, anche perché domenica poi si va a Firenze.
Ma c’è anche la situazione contrattuale di De Rossi a tenere banco. Così come l’infortunio di Thuram: dopo la sosta infatti arrivano i nerazzurri. Ma andiamo a vedere insieme le news di oggi, giovedì 2 ottobre.
- 8.30 – Soulé ancora titolare, El Aynaoui al suo fianco alle spalle di Dovbyk. Dietro ancora Ndicka. Così il Corriere dello Sport sulla probabile formazione della Roma questa sera contro il Lille.
- 8.10 – Rischia un mese di stop, Marcus Thuram: un miracolo vederlo in campo contro la Roma, si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Assai più probabile un rientro il 25 ottobre. Un problema in meno per Gasperini qualora le cose dovessero essere davvero così.
- 7.30 – Daniele De Rossi avrebbe trovato un accordo per la rescissione del suo contratto con la Roma. Su di lui ci sarebbe il Torino. Ma secondo le informazioni di Matteo Moretto, i granata, pensano a Pecchia. “Potrebbe esserci addirittura un nome come quello di Pecchia. È ancora da verificare al 100%, però potrebbe essere un’idea. Diciamo che è iniziato un giro di chiamate, è iniziato questo vero e proprio casting, per capire che tipo di soluzione prendere, che strada seguire eventualmente dopo Baroni. Saranno sicuramente ore importanti per capire il destino della panchina del Toro”.