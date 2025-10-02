Salta anche Roma-Inter: sta fuori un altro mese

Salta anche Roma-Inter: infortunio più grave del previsto. Sta fuori praticamente tutto il mese. Ecco cosa sta succedendo

Domenica c’è la sosta. L’ultima dell’anno. E l’Italia non sa ancora se affronterà Israele, ad esempio, visto che si è parlato di un provvedimento di esclusione, nelle scorse settimane, da parte della Uefa.

Ma arrivati a questo punto difficilmente succederà una cosa del genere e tutte le squadre manderanno dei giocatori in nazionale. L’Inter, però, non ne potrà mandare uno: Thuram, infatti, è uscito per infortunio nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga e stando alle informazioni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la situazione non è semplice.

Un mese di stop per Thuram: salta Roma-Inter

La diagnosi è distrazione del bicipite femorale che nella peggiore delle ipotesi “potrebbe tenerlo fuori almeno un mese” sottolinea il giornale. A distanza di una settimana Thuram verrà visionato nuovamente dallo staff medico, per adesso solo riposo. Ma non c’è nessuna possibilità di vederlo in campo all’Olimpico.

Anzi, si legge che servirebbe un miracolo per vederlo a disposizione di Chivu. Ma nessuno vuole rischiare. Quindi, a quanto pare, l’obiettivo è quello di averlo a disposizione per il 25 ottobre, a San Siro, quando arriverà il Napoli di Antonio Conte. Per la sfida contro la Roma, ovviamente, in vantaggio su Bonny c’è Pio Esposito.

Una mazzata per l’Inter, vera e propria. E un problema in meno per Gasperini a questo punto, visto che parliamo di un giocatore che ha fatto al differenza in questo inizio di stagione e, così come successo lo scorso anno, era partito alla grande.