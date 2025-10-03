Affare già programmato: Chiesa subito in Serie A

La svolta sembra a dir poco inevitabile: il ribaltone che scrive una volta per tutte la parola fine

Dopo una prima parte di stagione complicata sotto tanti punti di vista, gli spunti lanciati da Chiesa con la maglia del Liverpool nelle ultime settimane non possono passare inosservate. Sono già tre i sigilli messi a segno dal figlio d’arte con i Reds a testimonianza di un ritrovato feeling con il gol che fino a poco tempo fa era considerato sostanzialmente una chimera.

La concorrenza, però, continua ad essere piuttosto folta il che, nell’ottica del medio-lungo periodo potrebbe costringere l’ex esterno offensivo della Juventus a scelte a dir poco impattanti sul suo futuro. In un mosaico ancora tutto da decifrare, ad esempio, impossibile non menzionare le sirene che continuano a suonare dalla Serie A. In tempi e modi diversi Roma, Milan, Inter, Napoli, Atalanta e Como hanno provato ad affacciarsi per sondare il terreno e capire gli eventuali margini di manovra.

Calciomercato Roma, Chiesa in Serie A? Ecco cosa filtra dall’Inghilterra

Scenario che, secondo quanto riferito da Graeme Bailey a Rousing the Kop, dovrebbe mettere Chiesa nelle condizioni di tornare presto in Serie A per avere la possibilità di giocarsi le sue chances in Nazionale. Ricordiamo infatti come il CT Gattuso non abbia affatto chiuso le porte al rientro in pianta stabile dell’ala offensiva, purché ritorni a fare la voce grossa trovando quella continuità di rendimento smarrita negli ultimi 12 mesi.

“È ancora improbabile che possa ricoprire un ruolo importante sotto la guida di Arne Slot” – ha chiosato Bailey che poi ha aggiunto: “L’unica ragione per cui Chiesa è rimasto è perché l’accordo per Isak è stato suggellato solo l’ultimo giorno. Tuttavia, teniamo d’occhio la situazione: sapremo entro novembre se l’Italia andrà ai Mondiali, il che potrebbe avere ripercussioni”.

Da qui la chiosa definitiva: “Ci saranno opportunità a gennaio di trasferirsi e un ritorno in Italia sarà sicuramente possibile, ma il calciatore deve essere sicuro che la squadra si adatti a lui e ai suoi obiettivi”.