Dalla Juve al Milan, 30 milioni a gennaio: la Roma è stata battuta

La Juventus e il Milan diventano rivali anche sul mercato, oltre che in campo per dare l’assalto al Napoli. La Roma questa volta è stata ampiamente battuta

Tudor e Allegri hanno paradossalmente bisogno dello stesso giocatore, un profilo che piace da diverso tempo a Massara e sarebbe stato perfetto per Gasperini. Purtroppo la sua valutazione è già lievitata sopra i 30 milioni e per prenderlo servirà un grande sforzo.

Il Milan e la Juventus stanno avendo un rendimento diverso nelle ultime settimane e domenica sera si troveranno una di fronte all’altra, per dare continuità ai propri risultati. Tudor per ora non perde, ma sta pareggiando un po’ troppo sia in Champions che in campionato. Allegri ha perso la prima con la Cremonese, in modo anche rocambolesco, ma poi ha messo la quinta, andando a vincere tutte le restanti gare.

Per arrivare in alto serve però anche uno sforzo sul mercato e in particolar modo a centrocampo, dove c’è un ragazzo prodigio che sta facendo impazzire mezza Europa. Parliamo del non ancora maggiorenne Ayyoub Bouaddi, che in molti considerano il nuovo Rabiot.

In realtà Bouaddi ha maggiore equilibrio tattico e preferisce giocare davanti la difesa, non lesinando gli inserimenti ma proteggendo alla grande anche la difesa. La Roma ne ha avuto un assaggio nel match di Europa League, perso contro il Lille per 0-1.

Milan e Juve seguono da vicino Bouaddì: lo hanno osservato anche all’Olimpico

Il club di Genesio si fonda proprio sulla regia e sulla quantità di Bouaddi, attenzionato già a alcuni club della Premier League oltre che dalla Juve. In ultimo si è aggiunto anche il Milan, che ha mandato i suoi osservatori a marcare stretto il ragazzo. Durante la sfida di ieri di Europa League, sia il Diavolo che la Vecchia Signora, avevano degli osservatori presenti in tribuna all’Olimpico.

Bouaddi è stato uno dei migliori in campo a paletti, dimostrando che quando si è così forti si può giocare anche a 17 anni. Da volano davanti la difesa o leggermente più avanzato, può fare un lavoro straordinario. Juve e Milan ci sono, ma a gennaio per strapparlo al Lille servono circa 30 milioni.