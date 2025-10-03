Diretta Roma: marcia indietro Gasp, sciagura Dovbyk e le ultime su Dybala – Le news del 3 settembre

Diretta Roma: Gasperini fa subito marcia indietro in vista di Firenze e ribalta la squadra. Sciagura Dovbyk. Il problema è questo
La mattina dopo la notte dell’Olimpico con un calcio di rigore sbagliato tre volte – storico – la Roma deve subito pensare alla Fiorentina.
Gasperini è pronto a ribaltare la squadra. Ma questa mattina le notizie riguardano tutte quello che è successo ieri sera. Ma andiamo a scoprirle insieme. Ecco le news del 3 ottobre
- 9.18 – Oggi si capirà molto di più sulle condizioni di Paulo Dybala. Se all’allenamento odierno la Joya dovesse riuscire ad allenarsi con il resto dei compagni, potrebbe strappare una convocazione in vista di Firenze.
- 8.43 – Sciagura Dovbyk, i voti sono pesantissimi: 3 del Corriere dello Sport, 2 Tuttosport, 4 La Gazzetta dello Sport. Pesano i due rigori sbagliati ieri sera. E adesso mentalmente sarà difficile recuperarlo.
- 8.31 – Gasperini secondo il Corriere dello Sport fa subito marcia indietro. Contro la Fiorentina tornano Mancini e Kone dall’inizio, insieme ad Angelino, anche se non era al meglio. Ma il problema è l’attacco: chi tra Dovbyk e Ferguson? Un bel dilemma.