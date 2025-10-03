Gabriel Jesus al posto di Dovbyk: per la Roma è già finita. Ecco cosa sta succedendo. La situazione per l’attaccante

Il mercato è sempre in movimento, soprattutto quello degli attaccanti. E ce n’è uno, Gabriel Jesus, che ha un prezzo fissato, secondo le informazioni di fichajes.net: l’Arsenal per il brasiliano chiede 30-35 milioni di euro.

Una cifra che si potrebbe considerare accessibile, soprattutto conoscendo le qualità del giocatore in questione. Certo, ci sono sempre gli infortuni che lo hanno massacrato nel corso degli anni, ma rimane molto appetibile. E chi lo potrebbe prendere? Ecco cosa arriva dalla Spagna.

Su Gabriel Jesus c’è il Milan, addio Dovbyk

Un interesse, a quanto pare, lo potrebbe avere il Milan per il giocatore. Parliamo di un attaccante che farebbe sicuramente comodo a Massimiliano Allegri, visto che Gimenez non convince del tutto e visto che si era parlato di uno scambio con Dovbyk.

Ma a quanto pare la possibilità di un addio dell’ucraino dalla Roma sono scese in maniera clamorosa – senza pensare a ieri sera, purtroppo – e quindi da Milanello starebbero seguendo altre piste. Ma non solo, a quanto pare, sul brasiliano ci sarebbe anche un interesse dell’Everton, l’altra squadra dei Friedkin.

Al futuro di Gabriel Jesus guarda con molto interesse anche Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile. Magari vedendolo giocare con continuità potrebbe anche sperare di portarlo al prossimo Mondiale tra i convocati della sua nazionale. E, dal proprio canto, anche Gabriel Jesus sa benissimo che se vuole pensare appunto alla maglia verdeoro con il tecnico italiano in panchina, deve giocare con una certa continuità.

Insomma, un addio all’Arsenale potrebbe fare comodo a tutti.