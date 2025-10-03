Pellegrino alla Roma: soldi e scambio per battere il Milan

Emergono novità di rilievo in merito a Mateo Pellegrino e la diffusa mania che si sta sviluppando nella massima lega italiana e non solo.

Ferguson in versione fantasma, Dovbyk rintronato dall’ipnotica rotazione della roulette dei rigori… Ma chi è realmente il centravanti della Roma? Quali sono le gerarchie fissate da Gian Piero Gasperini? Le ha davvero fissate? In questo momento vi sono una serie infinita di domande che il popolo giallorosso si sta ponendo sul tema ‘bomber’, ma la risposta che molti si sono dati nelle scorse ore è una e una soltanto: la Roma non ha una punta all’altezza del progetto.

Quando durante la sessione estiva iniziarono ad uscire le prime indiscrezioni relative a Evan Ferguson in molti sollevarono perplessità relative alla particolare somiglianza con Artem Dovbyk in termini di caratteristiche e, considerando che l’ucraino non è più partito durante l’estate, in questo momento la sensazione del popolo giallorosso è di avere due giocatori che a malapena riescono a svolgere il lavoro che ci si aspetterebbe da un solo bomber.

Stupisce in tal senso che Gasperini abbia acconsentito ad una gestione così bislacca del reparto offensivo, dove, tra le altre cose, manca evidentemente anche un corrispettivo di Soulé sulla fascia opposta (non a caso Gasperini si è trovato a forzare un mancino come Dybala schierandolo a sinistra). Nelle ultime ore sono emerse novità di rilievo in merito ad un elemento che in molti hanno già battezzato come la possibile soluzione per il futuro giallorosso.

Scontro tra Milan e Roma per Pellegrino: i giallorossi si giocano la carta dello scambio con prestito

L’elemento in questione risponde al nome di Mateo Rete… ah no, scusate… Pellegrino. Perché si, il nuovo bomber del Parma ha diverse similitudini con Retegui, tra le quali spicca senza dubbio alcuno la particolare ossessione per il gol e quella rara capacità di trovare sempre un modo per concludere in porta.

Non è un caso che sul talento argentino abbiano posato gli occhi Atletico Madrid, Villarreal, Tottenham, West Ham e Nottingham Forest, attirati da diverse carattertiche del numero 9 del Parma:

età : 24 anni, classe 2001

: 24 anni, classe 2001 ruolo : centravanti puro

: centravanti puro caratteristiche fisiche : mancino di 192 centrimetri

: mancino di 192 centrimetri statistiche 2025/26: due reti in cinque partite

Di recente, secondo quanto emerso, anche il Milan di Massimiliano Allegri e Tare avrebbe inserito il talento gialloblu nella propria lista dei desideri. Dunque una concorrente in più per i giallorossi che, secondo quanto appreso, potrebbero tentare la carta del prestito di Baldanzi o Pisilli per tentare di ammorbidire il Parma, attualmente intenzionato a far partire Pellegrino soltanto su offerte intorno ai 30 milioni di euro.