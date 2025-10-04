Biennale a cifre record: Spalletti ci mette la firma

Proposta irrinunciabile per l’ex Commissario tecnico della Nazionale: non hanno aspettato altro

Tra gli allenatori più chiacchierati in questa finestra di stagione, impossibile non menzionare Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo sta facendo parlare di sé perché accostato a diverse squadre, in Italia e all’estero. E così, dopo aver rispedito al mittente l’offerta dell’Al-Ittihad, che ha deciso di virare con convinzione su Conceicao, l’ex CT della Nazionale è ritornato in orbita Serie A.

Del resto non sono poche le panchine che cominciano a scottare. A cominciare da quella di Pioli – i cui risultati piuttosto deludenti in campionato non possono di certo passare inosservate – per proseguire poi con quella di Tudor. Che il binomio Spalletti-Juve sia ritornato prepotentemente in auge sorprende in realtà fino ad un certo punto.

Cercato a più riprese direttamente e indirettamente dalla ‘Vecchia Signora’ negli anni scorsi, il tecnico toscano potrebbe però rimandare il suo ritorno in Italia vista l’ultima offerta che avrebbe ricevuto dal Qatar.

Blitz clamoroso per Spalletti: contratto spaziale

Secondo quanto riferito da TMW, Spalletti avrebbe infatti ricevuto una ricca proposta dall’Al-Sadd Sports Club. Per provare a convincere l’allenatore italiano a sposare il proprio progetto, la proprietà del club di Doha avrebbe messo sul piatto un’offerta biennale a cifre molto elevate, per certi aspetti irrifiutabile.

Non è stata quantificata il peso del contratto in questione che, se confermato, contribuirebbe comunque a rimescolare in maniera importante le carte in tavola. Sebbene Spalletti non abbia ancora sciolto le riserve, la natura dell’offerta – definita ‘difficile da rinunciare per chiunque’ – potrebbe fungere da autentico turning point.

Il che scriverebbe di fatto la parola fine alle velleità dei club italiani di mettere le mani sull’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, a caccia di una nuova esperienza con la quale rimettersi in gioco. Vi terremo aggiornati.