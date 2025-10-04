DIRETTA Roma: Dybala scalpita, Massara studia due colpi di mercato | Le news del 4 ottobre

Alla vigilia della delicata trasferta in casa della Fiorentina, ecco tutte le notizie e gli aggiornamenti sul mondo giallorosso

Dolorosa e grottesca, la sconfitta contro il Lille fa già parte del passato remoto in casa Roma. I giallorossi domenica dovranno cimentarsi nella complicata trasferta in casa della Fiorentina e a tenere banco sono soprattutto le condizioni di Paulo Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri.

Tra campo e calciomercato, Asromalive.it vi terrà aggiornati su tutto quello che ruota attorno al mondo romanista, offrendovi aggiornamenti in tempo reale sulle notizie di sabato 4 ottobre.