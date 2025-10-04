DIRETTA Roma: Dybala scalpita, Massara studia due colpi di mercato | Le news del 4 ottobre

Alla vigilia della delicata trasferta in casa della Fiorentina, ecco tutte le notizie e gli aggiornamenti sul mondo giallorosso
Dolorosa e grottesca, la sconfitta contro il Lille fa già parte del passato remoto in casa Roma. I giallorossi domenica dovranno cimentarsi nella complicata trasferta in casa della Fiorentina e a tenere banco sono soprattutto le condizioni di Paulo Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri.
Tra campo e calciomercato, Asromalive.it vi terrà aggiornati su tutto quello che ruota attorno al mondo romanista, offrendovi aggiornamenti in tempo reale sulle notizie di sabato 4 ottobre.
- 9.01 – Questa prima parte di stagione ha evidenziato le carenze strutturali della rosa della Roma. In vista di gennaio, oltre all’atavico problema dell’attaccante esterno sinistro, Frederic Massara proverà anche ad acquistare un centrocampista e un centravanti, nella speranza di riuscire a piazzare Artem Dovbyk.
- 8.21 – Rientrato in gruppo ieri dopo aver smaltito la lesione alla coscia, Paulo Dybala scalpita per strappare una convocazione in vista di Fiorentina-Roma, in programma domenica 5 ottobre alle 15