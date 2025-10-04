Esonero durante la sosta, Pioli ‘sparito’ prima della Roma

Giallo prima della sfida tra Fiorentina e giallorossi, con De Rossi e Spalletti che scalpitano

Reduce dalla vittoria interna in Conference League contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina ospita la Roma nella sfida di domani pomeriggio (ore 15). Senza successi nelle prime cinque giornate di Serie A (tre pareggi e due sconfitte), Stefano Pioli è già finito nel mirino di critica e tifosi.

Dopo lo scialbo pareggio per 0-0 in casa del Pisa, si è già iniziato a parlare di possibile esonero dell’ex allenatore del Milan che, proprio contro Gian Piero Gasperini, può giocarsi il proprio futuro. Daniele De Rossi, Luciano Spalletti e Thiago Motta sono solo alcuni dei nomi accostati alla squadra viola, che resta una delle delusioni più grandi di questo avvio di stagione.

Esonero Pioli dopo la Roma: le ultime

Una cartina di tornasole interessante quando si parla di possibili licenziamenti o dimissioni dei tecnici è come sempre rappresentata dall’oscillazione delle quote dei bookmaker. Prima della sfida europea, l’esonero di Pioli era bancato quasi ovunque ad appena 1.85, con una quota superiore solamente a quella di Eusebio Di Francesco.

Come spesso accade, durante il turno di campionato, le case di scommesse chiudono le giocate sul futuro degli allenatori, ma c’è chi decide di tenerle lo stesso in cartellone, apportando magari delle modifiche. È quanto è successo, ad esempio, su Eurobet.

Dall’elenco dei tecnici quotati, tuttavia, sono spariti tra gli altri anche Marco Baroni e Stefano Pioli. Non una scelta casuale quella di sospendere le giocate su due delle panchine più a rischio in questo momento.