Koopmeiners alla Roma: la Juve ha già accettato

L’avventura del centrocampista olandese in bianconero non decolla: occhio alla bomba

Teun Koopmeiners e Gian Piero Gasperini di nuovo insieme? Difficile, ma non impossibile, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Protagonista di un avvio di stagione addirittura peggiore rispetto a quello dell’anno scorso, il centrocampista olandese ha perso anche il posto in nazionale.

Un momento da incubo per l’ex Atalanta che, proprio sotto l’egida dell’allenatore della Roma, ha vissuto le sue stagioni migliori, collezionando 129 presenze, 29 gol e 15 assist. Un rendimento che sembra lontano anni luce da quello messo in mostra a Torino dove, assicurano i ben informati, si attendono solo le prossime sessioni di mercato per provare a cedere il calciatore.

Koopmeiners alla Roma: la Juve trova la formula

Pagato 51,3 milioni di euro più bonus nell’estate del 2024, il 27enne ci Castricum vale attualmente molto di meno e, per evitare di fare una minusvalenza, la Juventus dovrebbe considerare cessioni in prestito oppure operazioni di scambio con altri club.

Secondo ‘fantamaster.it’, la dirigenza bianconera starebbe valutando soprattutto la prima ipotesi e non avrebbe affatto preclusioni a cedere per sei mesi il calciatore alla Roma, a patto che i giallorossi siano disposti a coprire l’ingaggio dell’olandese da gennaio a giugno.

Un’eventuale reunion con Gasp potrebbe rappresentare un volano importante per rilanciare la carriera di Koopmeiners in Serie A, ma anche con l’Olanda che ha deciso di poter fare a meno della peggior versione dell’ex AZ Alkmaar.