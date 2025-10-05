DIRETTA Roma, dalla Fiorentina al mercato: le news del 5 ottobre

Tra campo e calciomercato tutti gli aggiornamenti a tinte giallorosse di domenica 5 ottobre
Archiviata la brutta sconfitta in Europa League, la Roma torna in campo in Serie A nella difficile trasferta contro la Fiorentina. Una sfida che da quattro anni rappresenta un autentico tabù per i giallorossi (zero vittorie), in uno stadio in cui Gian Piero Gasperini ha vinto solo due volte in carriera tra Genoa, Palermo e Atalanta.
Per provare ad interrompere questa maledizione, il tecnico giallorosso potrà contare nuovamente su Paulo Dybala, rientrato nella lista dei convocati dopo la lesione muscolare rimediata contro il Torino.
- 09.05 – Accostato a diverse big di Serie A – tra cui Roma, Milan e Inter – Solet potrebbe diventare un’occasione credibile anche per la Juventus soprattutto se si dovessero creare i presupposti per una partenza eccellente in difesa.
- 8.33 – Rispetto alla sfida contro il Lille, Gasperini medita numerosi cambi nella formazione anti Fiorentina. Ecco il probabile undici della Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.