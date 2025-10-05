Hanno scelto Maignan: niente Svilar, goduria Roma

L’intreccio tra i pali è già stato servito: i giallorossi non aspettavano altro, ecco cosa sta succedendo

Tra le note positive della Roma in questo inizio di stagione, impossibile non menzionare lo stratosferico apporto di Mile Svilar, un vero e proprio baluardo in quasi tutte le uscite ufficiali giallorosse. Indiscutibile punto di riferimento, l’estremo difensore di Gasperini si sta rivelando un top assoluto nel suo ruolo.

Anche per questo l’area tecnica giallorossa in estate ha accelerato e chiuso la pratica rinnovo, trovando l’accordo con il suo estremo difensore al quale ha fatto firmare un contratto fino al 2030. In questo modo, Massara si è posto in una posizione di forza rispetto a quei club che in tempi e in modi diversi hanno provato a sondare il terreno per il classe ’99.

Tra questi – benché in una posizione sostanzialmente defilata – impossibile non menzionare il Bayern Monaco. Alla ricerca di un degno erede di Neuer, i bavaresi hanno effettivamente sondato il terreno anche per Svilar, decidendo però di non approfondire i discorsi. Da qui l’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma e Milan, intreccio Svilar-Maignan: ecco cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da Team Talk, approfittando della fase di stallo nella trattativa tra Maignan e il Milan, i Campioni di Germania uscenti avrebbero mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione legata all’estremo difensore francese.

A tal proposito, ricordiamo come l’ex portiere del Lille sia legato ai rossoneri da un contratto in scadenza nel 2026. Ragion per cui, nel caso in cui non riuscisse a trovare l’accordo con il Milan, Maignan sarebbe libero di suggellare l’intesa con un altro club. Scenario che ingolosirebbe e non poco proprio il Bayern Monaco, molto attento a capire gli eventuali margini di manovra.

Con Svilar ormai lontano, è ora il numero 16 del Milan il profilo cerchiato in rosso dai bavaresi, alla spasmodica ricerca di un profilo affidabile al quale affidare le chiavi della propria porta. Laddove ciò fosse confermato, la Roma avrebbe una pretendente in meno per il suo gioiello: non proprio un dettaglio trascurabile.