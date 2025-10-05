La Juve gela Roma e Inter: scambio lampo e via libera

Il ping pong con i bianconeri rappresenta un autorevole turning point dell’affare: ecco come stanno le cose

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, gli addetti ai lavori sono già all’opera per non farsi trovare impreparati in caso di occasioni interessanti. Anche per questo, sia pur sotto traccia, le big di Serie A non vogliono perdere tempo, capitalizzando eventuali soluzioni con cui puntellare i rispettivi organici.

E così, occhio ai possibili intrecci tra le big di Serie A. Dalla Roma all’Inter passando per la Juventus: non sono poche le squadre che potrebbero apportare qualche correttivo nel reparto arretrato. Certo, almeno a stretto giro di posta non sono previsti investimenti tali da far saltare il banco. Nell’ottica del medio-lungo periodo, però, un profilo come quello di Oumar Solet potrebbe ritornare a calamitare non poche attenzioni.

Al termine di un’estate a dir poco frenetica, il centrale francese è rimasto ad Udine. Tuttavia, sarà molto difficile per i friulani riuscire a trattenere l’ex Salisburgo viste le ottime prestazioni fornite dal classe 2000 anche in questo scorcio di stagione.

Calciomercato Roma, la mossa della Juventus: così apparecchiano lo scambio

Certo, i bianconeri sono da sempre bottega carissima e non hanno alcuna intenzione di lasciar partire il proprio gioiello a cuor leggero. Beninteso, solo con un’offerta da 25-30 milioni di euro si potrebbero porre le premesse per intavolare una trattativa che si preannuncia comunque piuttosto complicata.

Tra le big di Serie A, quella che sembra avere le carte in regola per provare a far saltare il banco – soprattutto in caso di cessione ‘pesante’ – potrebbe essere proprio la Juventus. Nelle ultime settimane i bianconeri hanno allacciato i primi contatti, sia pure in modo esplorativo, per capire il da farsi.

I rapporti con l’Udinese – come noto – sono ottimi con la Juve che potrebbe anche decidere di imbastire una trattativa ‘allargata’ per Solet. In tal senso, giova ricordare come uno dei ‘pallini’ dei friulani sia quell’Adzic che di fatto aveva acceso l’interesse di molti club di Serie A prima che Tudor spingesse per la permanenza del montenegrino.

Molto difficile ipotizzare che la Juve decida di perdere il controllo del suo gioiellini; più verosimile, continuando a ragionare nel ventaglio dei possibili scenari, che Comolli entri nell’ordine di idee di inserire nella trattativa proprio il giovane centrocampista con la formula del prestito. Una sorta di apripista, insomma, per provare ad anticipare una concorrenza che non accenna a placarsi.