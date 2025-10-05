Serie A, la pazienza è finita: “Esonero negli spogliatoi”

La panchina è diventata assolutamente bollente: l’ultima sconfitta ha sollevato un polverone

Serviva una vittoria alla Roma per lanciare un altro dirompente messaggio al campionato e i tre punti, sia pure al termine di una gara complicata soprattutto dalle individualità della Fiorentina, sono comunque arrivati. La vittoria del ‘Franchi’ permette agli uomini di Gasperini di issarsi momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa della risposta delle altre big.

Se Roma esulta, Firenze di certo piange. Sono soltanto tre i punti ottenuti in classifica da Moise Kean e compagni con nessuna vittoria all’attivo in Serie A. Un ruolino di marcia tutt’altro che entusiasmante, caratterizzato da un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate e da una generale incapacità di far svoltare l’incontro lungo i binari più congeniali alle proprie caratteristiche.

Intervistato nel post partita ai microfoni di DAZN, Pioli ha preferito glissare, allontanando le voci di un possibile ribaltone immediato: “Il mio futuro non è un problema, siamo tutti uniti: la cosa importante è trovare i risultati”.

Esonero in Serie A già scritto: hanno detto basta

Benché non sembrino esserci i presupposti per un cambio di guida tecnica almeno a stretto giro di posta, i tifosi della Fiorentina (e non solo) hanno già ‘mollato’ Stefano Pioli, invocandone un esonero che potrebbe diventare più concreto qualora i risultati continuassero a latitare. In tal senso, ecco una rapida carrellata di commenti:

Salta pioli is on fire ? #Fiorentina — 🖤💙marco🖤💙 (@marcuzzo27) October 5, 2025

Pioli palesemente esonerato negli spogliatoi — Gabbia&PulisicFan 🔴⚫️ (@GabbiaFan) October 5, 2025

Dichiarazioni di Pioli farneticanti…fermatelo,non è in sè. Ha parlato di questione di dettagli. Ma questo non ha nemmeno un briciolo di dignità — Giuseppelof (@peppelof) October 5, 2025

Salutate Pioli — IM Macs Chivu (@massimo_macs) October 5, 2025

E la cosa peggiore di Pioli è che si lascia dietro la cenere, più giorni ha per lavorare più sono i mesi che servono per rimettere tutto in pista. — Bertheo Hernandez (@berthayoko) October 5, 2025

Non ho più il minimo interesse a seguire questo schifo.

Siamo in pienissima zona retrocessione, attendo entro un’ora l’annuncio dell’esonero di Pioli, non me ne frega un cazzo dei 3 milioni.#Fiorentina — RosicaValliano 🟣 (@RosicaValliano) October 5, 2025

Pioli dopo aver vinto lo scudetto col Milan ha praticamente fallito ovunque. La Roma vince di nuovo, ma ancora una volta anche grazie ad errori avversari. Ma è lì e lotta. — Marco Di Maro (@MarcoDiMaro) October 5, 2025

Vi prego ditemi che lo esonerano prima #Pioli — Elyacm (@ely_acm) October 5, 2025

La settimana entrante – complice anche la pausa delle Nazionali – potrebbe contribuire a fare chiarezza in modo ancor più preciso sul futuro di Pioli. Vi terremo aggiornati nel caso in cui ci fossero novità a riguardo.