Serie A, la pazienza è finita: “Esonero negli spogliatoi”

di

La panchina è diventata assolutamente bollente: l’ultima sconfitta ha sollevato un polverone

Serviva una vittoria alla Roma per lanciare un altro dirompente messaggio al campionato e i tre punti, sia pure al termine di una gara complicata soprattutto dalle individualità della Fiorentina, sono comunque arrivati. La vittoria del ‘Franchi’ permette agli uomini di Gasperini di issarsi momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa della risposta delle altre big.

Panchina vuota
Serie A, la pazienza è finita: “Esonero negli spogliatoi” (LaPresse) – AsRomalive.it

Se Roma esulta, Firenze di certo piange. Sono soltanto tre i punti ottenuti in classifica da Moise Kean e compagni con nessuna vittoria all’attivo in Serie A. Un ruolino di marcia tutt’altro che entusiasmante, caratterizzato da un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate e da una generale incapacità di far svoltare l’incontro lungo i binari più congeniali alle proprie caratteristiche.

Intervistato nel post partita ai microfoni di DAZN, Pioli ha preferito glissare, allontanando le voci di un possibile ribaltone immediato: “Il mio futuro non è un problema, siamo tutti uniti: la cosa importante è trovare i risultati”.

Esonero in Serie A già scritto: hanno detto basta

Benché non sembrino esserci i presupposti per un cambio di guida tecnica almeno a stretto giro di posta, i tifosi della Fiorentina (e non solo) hanno già ‘mollato’ Stefano Pioli, invocandone un esonero che potrebbe diventare più concreto qualora i risultati continuassero a latitare. In tal senso, ecco una rapida carrellata di commenti:

La settimana entrante – complice anche la pausa delle Nazionali – potrebbe contribuire a fare chiarezza in modo ancor più preciso sul futuro di Pioli. Vi terremo aggiornati nel caso in cui ci fossero novità a riguardo.

Gestione cookie