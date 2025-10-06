Dal Napoli alla Roma: altro che Sancho, ecco la nuova ala | ASRL

Primi in classifica a 15 punti, azzurri e giallorossi incroceranno i propri destini anche sul calciomercato

Arrivate alla sosta per le nazionali al primo posto in classifica a braccetto, Napoli e Roma si godono i 15 punti in classifica. Se la squadra di Antonio Conte non rappresenta una sorpresa, quella di Gasperini è invece una delle principali rivelazioni in questo avvio di Serie A.

A differenza degli azzurri, i giallorossi hanno una rosa con diverse lacune, soprattutto in attacco. L’ex allenatore atalantino, dal mercato di gennaio si aspetta l’arrivo di un’ala sinistra, ma anche un nuovo centravanti nel caso in cui Artem Dovbyk dovesse trovare un nuovo club. Proprio il rendimento dell’ucraino e di Evan Ferguson è finito sotto la lente d’ingrandimento.

Roma e Napoli: sfida per Pardo e Tzolis

In testa alla classifica soprattutto grazie alla tenuta difensiva, la Roma in estate ha seguito diversi attaccanti esterni, ma una volta sfumato Sancho, Gasperini bocciò le piste alternative (Dominguez e George in particolar modo). A distanza di qualche mese, Frederic Massara e il suo staff hanno riaperto il casting per rinforzare la rosa in quella posizione.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, due dei profili maggiormente apprezzati a Trigoria sono monitorati anche dalla dirigenza partenopea. Stiamo parlando di Christos Tzolis, in gol contro l’Atalanta in Champions, e di Matias Fernandez Pardo del Lille.