DIRETTA Roma, rientro Bailey e nuovo allenatore contro i giallorossi: le news del 6 ottobre

Tutte le notizie sul mondo romanista, tra campo e calciomercato, di lunedì 6 ottobre

Prima in classifica insieme al Napoli grazie alla vittoria in rimonta contro la Fiorentina, la Roma tornerà ad allenarsi mercoledì pomeriggio senza i tanti calciatori convocati nelle rispettive nazionali. Durante la sosta, Gian Piero Gasperini ritroverà in gruppo Leon Bailey, che aveva rimediato una lesione muscolare al primo allenamento in giallorosso.

  • 9.21 – Avversari della Roma in Europa League, i Glasgow Rangers hanno esonerato Russell Martin. In pole per la panchina scozzese, secondo i bookmakers ci sarebbe Muscat, seguito da Dyche, esonerato dai Friedkin all’Everton, e Gerrard.
  • 8.53 – Durante la sosta, Bailey rientrerà in gruppo e punta alla convocazione contro l’Inter sabato 18 ottobre
  • 7.48 – Il problema alla caviglia accusato da Ferguson verrà gestito di comune accordo tra lo staff medico della Roma e dell’Irlanda
