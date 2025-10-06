Friedkin ha scelto il nuovo bomber: bye bye Juventus

Il presidente della Roma fa sul serio sul calciomercato e prova lo scippo al club bianconero

Nella Roma che vince e convince anche in casa della Fiorentina, l’unica nota stonata resta la sterilità offensiva degli attaccanti. Tornato al gol contro il Verona, Artem Dovbyk ha sbagliato un gol da pochissimi metri, mentre Evan Ferguson non è nemmeno entrato in campo.

Rientrato a Firenze, Paulo Dybala ha giocato nel ruolo di centravanti ma ovviamente questa può essere solo una soluzione d’emergenza. Ecco perché, durante il calciomercato di gennaio, oltre a quella relativa all’ala sinistra bisognerà tenere d’occhio anche la situazione legata ai centravanti.

Problemi in attacco: Friedkin ha scelto Zirkzee

La poca lucidità degli attaccanti centrali tormenta i sogni di Dan Friedkin, ma non solo per quanto riguarda la Roma. In casa Everton, Beto ha realizzato un solo gol, mentre il nuovo acquisto Barry non si è ancora sbloccato in Premier League.

Ecco perché, secondo ‘Team Talk’, il club di Liverpool sta cercando rinforzi offensivi in vista del mercato invernale. Tra i profili monitorati dai Toffees ci sarebbe anche Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese fatica a trovare spazio nel Manchester United ed è finito anche sul taccuino di Como e Juventus. Secondo la fonte citata, tuttavia, l’ex Bologna non disdegnerebbe una permanenza in Premier, dove piace anche al West Ham.