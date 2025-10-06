Tiago Pinto scippa la Roma: patto col diavolo

L’ex dirigente giallorosso va a caccia di nuovi rinforzi e dà battaglia a Frederic Massara

Prima in classifica con 15 punti in 6 giornate di Serie A, la Roma è una delle migliori sorprese di questo avvio di stagione. Nonostante la penuria di gol dai centravanti, Gian Piero Gasperini può godersi una delle difese meno battute in tutta Europa, in attesa di rinforzi dal calciomercato di gennaio.

Oltrepassando il canale della Manica, una squadra che sta vivendo le stesse vibrazioni positive è sicuramente il Bournemouth. Grazie alla conferma di Andoni Iraola e a un mercato intelligente, Tiago Pinto è riuscito a dare continuità ad un progetto che è ormai una realtà consolidata da diversi anni. Con 14 punti, le Cherries si trovano a soli due punti dal primo posto e davanti al Manchester City in classifica.

Tiago Pinto scippa la Roma: Mainoo a gennaio

Una situazione quasi paradisiaca quella che sta vivendo la città costiera, rifiutata qualche anno fa da Zaniolo. E visto che l’appetito vien mangiando, l’ex dirigente giallorosso ha già in mente alcune operazioni da perfezionare a gennaio, per far sì che i rossoneri restino in alto il più a lungo possibile.

Uno degli obiettivi più concreti potrebbe portare il portoghese in rotta di collisione con la Roma, ma anche con Juventus e Napoli. Secondo ‘Football Transfers’, infatti, in cima alla lista dei centrocampisti ci sarebbe il nome di Kobbie Mainoo. Potenzialmente in uscita dal Manchester United, il 20enne inglese piace ai club italiani sopra citati, ma non solo.

In Premier League, infatti, oltre al Bournemouth, sulle tracce del calciatore ci sono anche Brighton, Chelsea, Newcastle e Tottenham. A caccia di mediani, Magpies e Spurs sono stati accostati anche a Niccolò Pisilli nelle scorse settimane.