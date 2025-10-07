DIRETTA Roma | Arrivano i Friedkin, il Napoli mette la freccia: le news del 7 ottobre

Durante la sosta, i proprietari giallorossi sbarcano nella Capitale: tutte le notizie in tempo reale di oggi
In attesa della ripresa degli allenamenti, in programma domani, a Trigoria nelle prossime ore/gironi potrebbe esserci un incontro tra i Friedkin, impegnati con l’assemblea dell’ECA, Gasperini, Ranieri e Massara. Tra notizie di campo e di calciomercato, ecco tutti gli aggiornamenti di martedì 7 ottobre.
- 09.31 – Brutte notizie per la Roma in ottica calciomercato. Secondo ‘Sky Svizzera’, il Napoli sarebbe in pole position per ingaggiare in prestito Kobbie Mainoo a gennaio, grazie a contatti mai interrotti con il centrocampista del Manchester United, seguito anche dalla Roma.
- 08.22 – Tegola importante in casa Parma: Emanuele Valeri ha subito una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra ed è a forte rischio anche per la partita contro la Roma del 29 ottobre.
- 08.01 – Tra oggi e domai i Friedkin saranno a Roma per l’assemblea generale dell’ECA, ma non solo.