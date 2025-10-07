Lo volevano Juve e Roma, ma ha scelto il Napoli: firma a gennaio

Intreccio di calciomercato tra giallorossi, bianconeri e partenopei: Conte decisivo

In programma il 30 novembre allo Stadio Olimpico, la sfida tra Roma e Napoli si sta facendo più intrigante del previsto in campionato, grazie all’avvio sprint della squadra di Gian Piero Gasperini. Appaiate al primo posto in classifica a 15 punti, le due squadre sono destinate a darsi battaglia anche sul calciomercato.

Nonostante il roboante mercato estivo, Antonio Conte ha già chiesto almeno due rinforzi in vista di gennaio e le sue decisioni potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla dirigenza giallorossa, desiderosa di implementare una rosa che sta ottenendo il massimo nonostante qualche lacuna strutturale.

Conte beffa Juve e Roma: Mainoo vicino

Di comune accordo con Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna ha deciso di rinviare l’ingaggio di un centrocampista a gennaio, senza mai mollare la presa sul principale obiettivo estivo: Kobbee Mainoo, seguito anche da Juventus e Roma.

Secondo ‘Sky Sport CH’, il club partenopeo avrebbe mantenuto vivi i contatti con l’entourage del mediano inglese e sarebbe in pole assoluta per assicurarsi il giocatore in prestito dal Manchester United a gennaio. In ottimi rapporti con i Red Devils dopo l’affare Hojlund, i partenopei potrebbero dunque perfezionare un’altra operazione con i britannici.