Lo volevano Juve e Roma, ma ha scelto il Napoli: firma a gennaio

di

Intreccio di calciomercato tra giallorossi, bianconeri e partenopei: Conte decisivo

In programma il 30 novembre allo Stadio Olimpico, la sfida tra Roma Napoli si sta facendo più intrigante del previsto in campionato, grazie all’avvio sprint della squadra di Gian Piero Gasperini. Appaiate al primo posto in classifica a 15 punti, le due squadre sono destinate a darsi battaglia anche sul calciomercato.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, si lamenta in panchina
Antonio Conte (Lapresse) – asromalive.it

Nonostante il roboante mercato estivo, Antonio Conte ha già chiesto almeno due rinforzi in vista di gennaio e le sue decisioni potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla dirigenza giallorossa, desiderosa di implementare una rosa che sta ottenendo il massimo nonostante qualche lacuna strutturale.

Conte beffa Juve e Roma: Mainoo vicino

Di comune accordo con Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna ha deciso di rinviare l’ingaggio di un centrocampista a gennaio, senza mai mollare la presa sul principale obiettivo estivo: Kobbee Mainoo, seguito anche da Juventus Roma.

Mainoo durante il riscaldamento con lo United
Conte beffa Juve e Roma: Mainoo vicino (ANSA FOTO) – asromalive.it

Secondo ‘Sky Sport CH’, il club partenopeo avrebbe mantenuto vivi i contatti con l’entourage del mediano inglese e sarebbe in pole assoluta per assicurarsi il giocatore in prestito dal Manchester United a gennaio. In ottimi rapporti con i Red Devils dopo l’affare Hojlund, i partenopei potrebbero dunque perfezionare un’altra operazione con i britannici.

Gestione cookie