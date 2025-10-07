Salta la prima panchina in Serie A: esonero scontato e svolta De Rossi

Durante la sosta il cambio di allenatore appare ormai sicuro e l’ex Roma è pronto a tornare

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come Daniele De Rossi e la famiglia Friedkin abbiano raggiunto un principio d’accordo per la risoluzione del contratto che legava l’ex centrocampista alla Roma fino al 30 giugno del 2027. Una boccata d’ossigeno per le casse giallorosse, ma anche un viatico necessario per consentire al tecnico ostiense di occupare una nuova panchina.

In estate, l’attuale presidente dell’Ostiamare aveva rifiutato l’offerta della Sampdoria, mentre di recente ha congelato le proposte del Monza. Nella testa dell’ex capitano giallorosso c’è soprattutto un ritorno in Serie A, anche se DDR non ha mai escluso a priori un’esperienza all’estero.

De Rossi torna in Serie A: la situazione

Un assist De Rossi potrebbe averlo ricevuto proprio dalla lupa capitolina. Battendo la Fiorentina a domicilio per 2-1, Svilar e compagni hanno messo ancora più a rischio la posizione di Stefano Pioli. Il pericolo è stato fiutato anche dai bookmakers che hanno fatto crollato la quota dell’esonero dell’ex Milan.

Sulla SNAI, ad esempio, il licenziamento di Pioli è quello che paga meno di tutti, essendo bancato solamente a 1.50. Nonostante il pari in casa della Lazio, anche l’allontanamento di Marco Baroni è quotato solamente 2.50. Il Torino, vale la pena ricordarlo, più della Viola già in estate aveva mosso passi concreti per De Rossi.