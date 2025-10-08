DIRETTA Roma, incontro Gasp-Friedkin e rinnovi: le news dell’8 ottobre

Asromalive.it vi offre gli aggiornamenti in tempo reale su tutte le notizie del mondo romanista di mercoledì
In attesa che scendano in campo i giocatori impegnati con le Nazionali, la Roma giallorossa oggi si concentrerà soprattutto sulla Champions League femminile, con le giallorosse che alle 18.45 sfideranno il Real Madrid. Con i Friedkin nella Capitale per la riunione dell’ECF, a tenere banco sono anche il calciomercato, lo sponsor e il nuovo stadio. Asromalive.it vi aggiornerà su tutte le notizie dal mondo romanista.
- 9.00 – Tra oggi e domani, Dan Friedkin incontrerà Gian Piero Gasperini in un vertice dedicato anche al calciomercato di gennaio.
- 8.57 – In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, Zeki Celik a breve potrebbe ricevere un’offerta per il rinnovo contrattuale dalla Roma. Divenuto una pedina fondamentale per la difesa a tre sia con Ranieri che con Gasperini, il turco piace a diverse squadre inglesi e turche.
- 08.44 – Oggi la Roma tornerà ad allenarsi. A Trigoria c’è grande attesa per valutare le condizioni di Leon Bailey.
- 08.13 – La Roma femminile scenderà in campo alle 18.45 all’Estadio Alfredo Di Stefano contro il Real Madrid, ecco la probabile formazione di mister Rossettini: Lukasova; Di Guglielmo, Valdezate, Veje; Bergamaschi, Greggi, Rieke, Haavi; Giugliano, Corelli; Pilgrim.