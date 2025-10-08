Roma-Inter è già iniziata: soldi freschi per la Juventus

Intreccio di calciomercato alle viste a poco più di una settimana dal big match di sabato 18 ottobre

Divise da tre punti in classifica, Inter e Roma dopo la sosta per le nazionali si sfideranno allo Stadio Olimpico. L’esperienza di Gian Piero Gasperini dovrà vedersela con l’esuberanza di Cristian Chivu che, dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juve, ha collezionato cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Presentatesi ai nastri di partenza con ambizioni importanti, nerazzurri e giallorossi guardano con fiducia al calciomercato di gennaio per colmare le lacune presenti in rosa, ma in maniera lungimirante stanno anche monitorando alcuni profili futuribili in vista della prossima estate, in ossequio al progetto virtuoso di ringiovanimento.

Non solo Inter, anche la Roma su Muharemovic

Benché il reperimento di un difensore centrale non rappresenti una priorità assoluta, la Roma resta vigile su prospetti interessanti, anche perché tra gennaio e febbraio perderà Ndicka per la Coppa d’Africa. L’ivoriano è anche un nome molto chiacchierato in sede di mercato e la prossima estate potrebbero arrivare offerte interessanti per lui.

Tra i profili monitorati, c’è anche quello di Tarik Muharemovic. Protagonista di un buon avvio di stagione con la maglia del Sassuolo, il 22enne bosniaco piace molto soprattutto all’Inter. Ancora nessuna offerta ufficiale, per carità, ma una situazione in divenire che ha anche la Juventus come spettatrice interessata. I bianconeri, infatti, vantano il 50% sulla futura rivendita del calciatore.