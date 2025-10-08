Zirkzee al posto di Ferguson: è già chiusa con lo United

Intreccio a distanza tra Roma e Red Devils, il calciomercato di gennaio sarà decisivo per le sorti dei bomber

Bomber in cerca d’autore da più di un anno, Evan Ferguson e Joshua Zirkzee stanno vivendo uno dei peggiori momenti della loro giovane carriera. Dopo aver illuso i tifosi della Roma con un precampionato da protagonista, l’attaccante irlandese sin qui ha fatto peggio di Dovbyk, mettendo a referto un solo assist e zero gol in tutte le competizioni.

Arrivato in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto a 38 milioni, il 20enne non ha sin qui giustificato le cifre richieste dal Brighton per il riscatto e se non dovesse riuscire ad invertire il trend, la sua avventura in giallorosso potrebbe concludersi dopo una sola stagione o addirittura prima qualora la Roma dovesse cercare un altro bomber a gennaio.

Zirkzee al posto di Ferguson: la Roma vigila

Il destino dell’ex West Ham potrebbe incrociarsi con quello di Joshua Zirkzee. Nelle scorse ore, abbiamo spiegato perché l’olandese sarebbe il colpo perfetto per Gasperini, ma l’ex Bologna, oltre che a Como, Juventus e Milan, piace anche a diversi club di Premier League, pronti ad accoglierlo in prestito o a titolo definitivo.

Oltre ad Everton e West Ham, nelle ultime ore proprio il Brighton secondo ‘The Daily Briefing’ ha chiesto informazioni sul 24enne di olandese. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già deciso di lasciare il Manchester United a gennaio.

Dopo aver perso la nazionale, Zirkzee ritiene che un trasferimento sia l’unica soluzione possibile per provare a riconquistare l’Olanda nella stagione che porta al Mondiale. I ‘Seagulls’ rappresenterebbero senza dubbio una soluzione interessante, con buona pace di Ferguson che, in caso di rientro alla base, verrà messo nuovamente sul mercato.