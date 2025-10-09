DIRETTA Roma, nuovo bomber e stadio: le news del 9 ottobre

In attesa del recupero degli infortunati, in casa giallorossa si parla anche di calciomercato e Pietralata

Immortalato dai fotografi ufficiali del club, l’incontro tra Dan Friedkin, Frederic Massara e Gian Piero Gasperini è avvenuto ieri durante l’allenamento della squadra. Il presidente poco prima aveva pubblicamente elogiato l’operato di Gasp che ora, dal canto suo, si aspetta l’arrivo di almeno due rinforzi dal mercato di gennaio.

Altri temi caldi all’ordine del giorno nell’agenda del magnate texano sono il main sponsor e il nuovo stadio e proprio oggi si terrà un incontro con il sindaco di Roma, Gualtieri, per parlare del progetto di Pietralata. Questo e molto altro, troverete nel notiziario di giovedì 9 ottobre.