DIRETTA Roma, nuovo bomber e stadio: le news del 9 ottobre

In attesa del recupero degli infortunati, in casa giallorossa si parla anche di calciomercato e Pietralata
Immortalato dai fotografi ufficiali del club, l’incontro tra Dan Friedkin, Frederic Massara e Gian Piero Gasperini è avvenuto ieri durante l’allenamento della squadra. Il presidente poco prima aveva pubblicamente elogiato l’operato di Gasp che ora, dal canto suo, si aspetta l’arrivo di almeno due rinforzi dal mercato di gennaio.
Altri temi caldi all’ordine del giorno nell’agenda del magnate texano sono il main sponsor e il nuovo stadio e proprio oggi si terrà un incontro con il sindaco di Roma, Gualtieri, per parlare del progetto di Pietralata. Questo e molto altro, troverete nel notiziario di giovedì 9 ottobre.
- 9.02 – Secondo Leggo, Frederic Massara sta guardando soprattutto in Francia per il reperimento di un nuovo bomber. Sul taccuino della Roma ci sarebbero Balogun del Monaco, Stassin del Saint-Etienne e Moffi del Nizza che, tuttavia, non può essere tesserato a gennaio essendo extracomunitario.
- 8.43 – Giornata molto importante per lo Stadio della Roma. Previsto un incontro tra Friedkin e Gualtieri. Il progetto definitivo di Pietralata dovrebbe arrivare in Campidoglio entro novembre.